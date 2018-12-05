التحقيقات الأممية حول انتهاكات تنظيم (الدولة) بالعراق تنطلق مطلع 2019

منذ 2 ساعتين
التحقيقات الأممية حول انتهاكات تنظيم (الدولة) بالعراق تنطلق مطلع 2019

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة): تنطلق مطلع العام 2019 تحقيقات الأمم المتّحدة في شأن الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم (الدولة) في العراق، بحسب ما أعلن الثلاثاء رئيس فريق التحقيق الأممي الذي بدأ منذ الصيف جمع أدلّة على حصول مجازر.

وقال البريطاني كريم أسعد أحمد خان، المحامي المتخصّص في حقوق الإنسان لمجلس الأمن الدولي إنّ “فريق التحقيق يُواصل تحضيراته في العراق بهدف بدء أنشطة التحقيق مطلع 2019”.

وشدّد على أنّ “تنفيذ نشاطات التحقيق سيعتمد على تعاون ودعم وثقة جميع عناصر المجتمع العراقي”.

منذ آب/أغسطس، جمع محقّقو فريقه أدلّةً على مجازر وفظائع أخرى ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية.

وتعهّدت الولايات المتحدة بتقديم مليوني دولار دعماً لجهود محقّقي الأمم المتحدة.

واكتُشفت أكثر من 200 مقبرة جماعيّة في العراق، تضم أكثر من 12 ألف جثّة.

وبناءً على طلب العراق، تبنّى مجلس الأمن في العام 2017 قراراً بالإجماع يمهّد الطريق لإجراء تحقيق بهدف محاكمة عناصر (تنظيم الدولة) عن الجرائم التي ارتكبوها.

(أ ف ب)

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