التحقيق مع روسي في بيروت بشبهة التجسس لصالح إسرائيل

بيروت: يحقق القضاء العسكري في لبنان مع مواطن روسي بشبهة التجسس على حزب الله لصالح إسرائيل، وفق ما أفاد مسؤول أمني الإثنين.

وأوضح المسؤول الأمني أن الجهات الأمنية اللبنانية حصلت على معلومات من حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في لبنان والعدو اللدود لإسرائيل، تفيد بأن المواطن الروسي “تم تجنيده من قبل الإسرائيليين وطلب منه استطلاع مقار في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان”.

وبعدما حاول الوصول إلى شقة في الضاحية الجنوبية، أبلغ حزب الله الجهات الأمنية بشأنه، فأوقفته قبل نحو أسبوعين أثناء محاولته مغادرة البلاد في مطار بيروت الدولي برفقة زوجته وطفلهما.

وبعدما أنهى الأمن العام اللبناني الاستماع اليه، تمت إحالته على القضاء العسكري الذي يتوسّع حالياً في التحقيق معه.

وأعلن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري خلال الاحتفال بعيد الأمن العام، الجمعة، عن “توقيف شبكة من شخصين في مطار بيروت لديهما ارتباطات مع العدو وكانا مكلفين بعمليات في الداخل”.

وأضاف “حققنا معهما وحولناهما على القضاء العسكري المختص” من دون أن يكشف جنسية الموقوفين.

ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” الإخبارية الروسية، السبت، عن السفارة الروسية في بيروت قولها إنها “على دراية بتوقيف مواطنين روس وتجري الخطوات اللازمة لتوضيح الظروف” المحيطة بالحادث.

ولبنان وإسرائيل في حالة عداء. وشنّت إسرائيل في تموز/يوليو 2006 هجوما على لبنان استمر 33 يوماً، وجاء بعدما أسر حزب الله جنديين إسرائيليين عند الحدود. وتسبب النزاع بمقتل 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 اسرائيلياً معظمهم جنود.

وأوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية على مرّ السنوات أفرادا وشبكات بشبهة التعامل مع إسرائيل. وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من الموقوفين وصلت إلى السجن 25 سنة.

وقد رصدت القوى الأمنية ارتفاعاً في عدد الموقوفين بالتهمة ذاتها منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل ثلاث سنوات في بلد بات غالبية سكانه تحت خط الفقر.

(أ ف ب)