التحقيق مع مستشار الغنوشي ونائب سابق في قضية «التآمر»… وأنصار الرئيس يطالبون بتغيير وزاري عاجل

تونس – «القدس العربي»: أعلن مستشار رئيس حركة النهضة التونسية ونائب سابق تلقيهما استدعاء للتحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب في إطار قضية التآمر على أمن الدولة، فيما طالبت أحزاب مؤيدة للرئيس قيس سعيد بإجراء تغيير وزاري عاجل في حكومة أحمد الحشاني.

وكتب رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، على موقع فيسبوك: “في إطار مسلسل الاستهداف والتنكيل بكل المعارضين لانقلاب 25 يوليو/ تموز، تلقيت استدعاء للتحقيق يوم الأربعاء 10 صباحاً أمام فرقة مقاومة الإرهاب في ثكنة بوشوشة في إطار ما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة”.

كما أعلن النائب السابق مصطفى بن جعفر تلقيه استدعاء مشابهاً للمثول اليوم الثلاثاء أمام فرقة مكافحة الإرهاب في ذات القضية.

وعلقت المحامية إسلام حمزة ساخرة بقولها: “صديقي المثقّف المحترم رياض الشعيبي هو أيضاً طلع إرهابي خطير. سيمثل الأربعاء أمام الفرقة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب في بشوشة لسماعه بمقتضى إنابة عدليّة من السيّد قاضي التّحقيق المتعهّد بقضيّة “التّآمر” المزعومة”.

وأضافت في تدوينة أخرى: “الإرهابيّ الخطير السياسيّ الروائيّ العصاميّ مصطفى بن أحمد يمثل الثلاثاء أمام الفرقة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب ببوشوشة لسماعه بمقتضى إنابة عدليّة من السيّد قاضي التّحقيق المتعهّد بقضيّة “التّآمر” المزعومة”.

وتوجه رامي المذيوب، المستشار الإعلامي لرئيس حركة النهضة، برسالة لجميع المعتقلين السياسيين، قال فيها: “نحن فخورون بكم وبصمودكم في زنزانات قيس سعيد، في هذه الأجواء الخانقة والصيف الحار، وثباتكم على الحق، واطمئناننا التام بعدالة قضيتكم، ونعلم المعاني الموحشة لقبور الأحياء، وندرك تماماً، حجم الظلم وقسوة المظلمة التي تعيشونها كل لحظة منذ اختطافكم من الشوارع أو البيوت للوقوف أمام قضاء يتعرض للضغط، بدعوى شبهات بينت على أكاذيب مثيرة للسخرية السوداء وقصص الخيال المريض”.

وأضاف: “ورغم ظلم المعتقل والملفات المفبركة وشتى أنواع التشفي والتنكيل بكم وبعائلاتكم الكريمة، وبالرغم من المخاطر الحقيقية التي تحيط بالأسس العميقة للدولة التونسية، والتحديات الخطيرة التي تعيشها بلادنا من إفلاس مالي ومخاطر جمة على اقتصادنا الوطني المتهالك. والتخوف الحقيقي من انفجار اجتماعي غير مسبوق وغير مؤطر، فإن ثقتنا التي لا تتزعزع في نصر الله للمظلوم مهما طال الظلام، وثقتنا المتجددة في قدر تونس المختلف والمثير للدهشة في تلك الكيفية السلسلة والحكيمة في تجاوز أعتى الأزمات المتعاقبة بأقل التكاليف، وقدرة العبقرية التونسية في استنباط الحلول المناسبة لأعقد التحديات”.

من جانب آخر، دعا حزب التيار الشعبي، الإثنين، رئيس الحكومة الجديد، أحمد الحشاني، إلى الانكباب على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة لتحسين الوضع المعيشي للشعب.

كما حثه على “تعبئة الموارد المالية ومواجهة شبكات المصالح إلى جانب تأمين بدائل عن صندوق النقد الدولي”، مؤكداً ضرورة عرض الحكومة لبرنامجها وفقاً لأحكام الدستور حتى يتسنى تقييم آدائها لاحقاً.

وطالب الحزب بالمحاسبة، التي اعتبرها “ممراً إجبارياً لتجاوز مخلفات الماضي على المستوى السياسي والإداري ولضمان مرور آمن نحو المستقبل الذي ينشده الشعب التونسي”.

كما دعا إلى “سد الشغور في مختلف مؤسسات الدولة من المعتمديات إلى الولايات والوزارات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية واعتماد مبدأ الكفاءة مع مراجعة الكثير من التعيينات التي ثبت انعدام كفاءتها”.

واعتبر الحزب أن “تونس لم تعد تحتمل سياسة مجاراة العمل اليومي، وهو ما يحتم، إرساء رؤية مستقبلية شاملة لإعادة بناء القوة المتكاملة للدولة المادية والمعنوية للخروج نهائياً من الهشاشة إلى الاستقرار الاستراتيجي”.

فيما دعا رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري الرئيس قيس سعيد إلى تغيير الوزراء وعدم الاقتصار على تغيير رئيس الحكومة.

وقال الناصري: “من المهم تعيين وزراء جُدد تكون لهم رؤية سياسية ورؤية واضحة للمستقبل”.

واستدرك بالقول: “تعيين وزراء لهم رؤية سياسية لا يعني تعيين شخصيات حزبية، بل هناك شخصيات سياسية مستقلة. فسياسات الدولة يقوم بها سياسيون وليس تكنوقراط”.

وأضاف: “إذا كان الاتجاه الآن نحو الإبقاء على كل الوزراء فهذا يعني أنه لم يكن ثمة ضرورة لاستبدال رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن”.

لكنه اعتبر أنه يمكن الاحتفاظ ببعض الوزراء وخاصة أن بعضهم تسلم منصبه منذ فترة قصيرة، على غرار وزراء الخارجية والعدل والداخلية والدفاع والتربية والفلاحة، مع ضرورة تغيير وزراء المالية والثقافة والرياضة.