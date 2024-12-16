التحق بحفيدته ريم.. استشهاد خالد نبهان صاحب المقولة الشهيرة “روح الروح”- (فيديو وصور)

لندن- “القدس العربي”:

استُشهد الفلسطيني خالد نبهان، صاحب المقولة الشهيرة “روح الروح”، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات بقطاع غزة، اليوم الإثنين، ليلتحق بحفيدته التي استشهدت قبل نحو عام، خلال حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل صورا وفيديوهات تظهر الشهيد نبهان وهو مسجى على سرير والدماء تنزف من وجهه، بعد تعرضه للإصابة جراء القصف الإسرائيلي.

وأثارت شهادة نبهان حالة عميقة من الحزن لدى العديد من رواد مواقع التواصل، الذين استذكروا مقطع الفيديو له وهو يحمل جثمان حفيدته ريم التي رحلت في نوفمبر 2023، ويخاطبها وكأنها حية، ثم يقول عبارته الشهيرة: “هذه كانت روح الروح”، في مشهد مؤلم أبكى الكثيرين.

تشييع جثمان الفلسطيني خالد نبهان عقب استشهاده في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للمدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/gNw2BxGKLw — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 16, 2024

روح الروح يلتحق بحفيدته الشهيدة

استشهاد الحاج خالد نبهان “أبو ضياء” المعروف بـ “روح الروح” إثر قصف اسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/1wtIzvsHl9 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 16, 2024

واحد من المقاطع اللي انتشرت اليوم وهو من الاكثر الم منذ بداية الاحداث، لاب يودع بنته الوداع الاخير بعد استشهادها ضمها وقبل عينها ثم قال “هذي روح الروح” ووضعها على الكفن… الله يرحمها يارب طير من طيور الجنه pic.twitter.com/TqbSIz9GCV — MOATH | معاذ (@M0ATH) November 22, 2023