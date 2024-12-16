التحق بحفيدته ريم.. استشهاد خالد نبهان صاحب المقولة الشهيرة “روح الروح”- (فيديو وصور)

لندن- “القدس العربي”:
استُشهد الفلسطيني خالد نبهان، صاحب المقولة الشهيرة “روح الروح”، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات بقطاع غزة، اليوم الإثنين، ليلتحق بحفيدته التي استشهدت قبل نحو عام، خلال حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل صورا وفيديوهات تظهر الشهيد نبهان وهو مسجى على سرير والدماء تنزف من وجهه، بعد تعرضه للإصابة جراء القصف الإسرائيلي.
وأثارت شهادة نبهان حالة عميقة من الحزن لدى العديد من رواد مواقع التواصل، الذين استذكروا مقطع الفيديو له وهو يحمل جثمان حفيدته ريم التي رحلت في نوفمبر 2023، ويخاطبها وكأنها حية، ثم يقول عبارته الشهيرة: “هذه كانت روح الروح”، في مشهد مؤلم أبكى الكثيرين.
تشييع جثمان الفلسطيني خالد نبهان عقب استشهاده في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للمدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/gNw2BxGKLw
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 16, 2024
روح الروح يلتحق بحفيدته الشهيدة
استشهاد الحاج خالد نبهان “أبو ضياء” المعروف بـ “روح الروح” إثر قصف اسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/1wtIzvsHl9
— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 16, 2024
واحد من المقاطع اللي انتشرت اليوم وهو من الاكثر الم منذ بداية الاحداث، لاب يودع بنته الوداع الاخير بعد استشهادها ضمها وقبل عينها ثم قال “هذي روح الروح” ووضعها على الكفن…
الله يرحمها يارب طير من طيور الجنه pic.twitter.com/TqbSIz9GCV
— MOATH | معاذ (@M0ATH) November 22, 2023
ارتقاء الرجل الطيب صاحب “روح الروح”
خالد نبهان ” أبو ضياء “
إلى رحمة الله شهدانا الأطهار
🤲 pic.twitter.com/VQTt0fMLFu
— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) December 16, 2024
لا إله إلا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل.. إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا لمحزونون على يحدث اإخوتنا في غزة العزة و الإباء.. ألم ما بعده ألم وحزن ما بعده حزن.. اللهم لطفك وفرجك القريب يا رب العالمين..
أبكيتنا قبل و أبكيتنا اللآن رحمك الله و جمعك مع روح الروح بالجنة يالله مادا يجري في هده الأمة .
رحمه الله و وسّع قبره و زاد قدره..
و اللعنة الأبدية على الصهاينة المجرمين
رحمه الله وشفعه في ٧٠ …ولا نزكي على الله احد، فهو الصابر رحيم القلب رحمه الرحمن وجمعه مع من يحب “فرحين بما اتاهم”
رحمه الله .. قصة من قصص الظلم والوحشية يقودها ما يسمى بالعالم الحر .. والمؤسف هم اعوان الظالم من بني جلدتنا .. والله لولا هم ما تجرء احد على اهل هذه الارض الطيبه واهلها الصامدين الصابرين .. صبرا اهل فلسطين الحبيبه إن موعدنا النصر والجنة .. 🌴
لعنة الله على الصهاينة المجرمين وعلى كل من غدر بأهل غزة يا رب لا ترحم كل من أعان على قتل أهلنا في غزة ولو بكلمة اللهم عليك بكل نظام عربي غدر وخان أهلنا في فلسطين
اللهم انتقم من الصهاينة الظالمين المعتدين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انهم طغوا في البلاد و العباد. اللهم دمرهم و اكسر شوكتهم. اللهم اشفي قلوب و صدور قوم مؤمنين. اللهم ان عبادك يستغيثونك. اللهم ان عبادك يستغيثونك. اللهم ان عبادك يستغيثونك.
حسبنا الله ونعم الوكيل
للهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.
اللهم ارحمه وارحم إخواننا المحتجزين في الجزائر
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يا رب لقد تعبنا وهرمنا من رؤية هذه المشاهد المؤلمة المفجعة