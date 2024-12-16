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التحق بحفيدته ريم.. استشهاد خالد نبهان صاحب المقولة الشهيرة “روح الروح”- (فيديو وصور)

16 - ديسمبر - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

استُشهد الفلسطيني خالد نبهان، صاحب المقولة الشهيرة “روح الروح”، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات بقطاع غزة، اليوم الإثنين، ليلتحق بحفيدته التي استشهدت قبل نحو عام، خلال حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل صورا وفيديوهات تظهر الشهيد نبهان وهو مسجى على سرير والدماء تنزف من وجهه، بعد تعرضه للإصابة جراء القصف الإسرائيلي.

وأثارت شهادة نبهان حالة عميقة من الحزن لدى العديد من رواد مواقع التواصل، الذين استذكروا مقطع الفيديو له وهو يحمل جثمان حفيدته ريم التي رحلت في نوفمبر 2023، ويخاطبها وكأنها حية، ثم يقول عبارته الشهيرة: “هذه كانت روح الروح”، في مشهد مؤلم أبكى الكثيرين.

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  1. يقول حامد الجزائر:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 11:51 ص

    لا إله إلا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل.. إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا لمحزونون على يحدث اإخوتنا في غزة العزة و الإباء.. ألم ما بعده ألم وحزن ما بعده حزن.. اللهم لطفك وفرجك القريب يا رب العالمين..

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  2. يقول حمدي:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 12:08 م

    أبكيتنا قبل و أبكيتنا اللآن رحمك الله و جمعك مع روح الروح بالجنة يالله مادا يجري في هده الأمة .

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  3. يقول محمد:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 12:09 م

    رحمه الله و وسّع قبره و زاد قدره..
    و اللعنة الأبدية على الصهاينة المجرمين

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  4. يقول AR:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 12:35 م

    رحمه الله وشفعه في ٧٠ …ولا نزكي على الله احد، فهو الصابر رحيم القلب رحمه الرحمن وجمعه مع من يحب “فرحين بما اتاهم”

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  5. يقول احمد .. فلسطين:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 12:37 م

    رحمه الله .. قصة من قصص الظلم والوحشية يقودها ما يسمى بالعالم الحر .. والمؤسف هم اعوان الظالم من بني جلدتنا .. والله لولا هم ما تجرء احد على اهل هذه الارض الطيبه واهلها الصامدين الصابرين .. صبرا اهل فلسطين الحبيبه إن موعدنا النصر والجنة .. 🌴

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  6. يقول خالد:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 1:19 م

    لعنة الله على الصهاينة المجرمين وعلى كل من غدر بأهل غزة يا رب لا ترحم كل من أعان على قتل أهلنا في غزة ولو بكلمة اللهم عليك بكل نظام عربي غدر وخان أهلنا في فلسطين

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  7. يقول رشيد رشيد من الرباط/ المغرب:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 1:38 م

    اللهم انتقم من الصهاينة الظالمين المعتدين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انهم طغوا في البلاد و العباد. اللهم دمرهم و اكسر شوكتهم. اللهم اشفي قلوب و صدور قوم مؤمنين. اللهم ان عبادك يستغيثونك. اللهم ان عبادك يستغيثونك. اللهم ان عبادك يستغيثونك.

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  8. يقول وهاب الديس:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 6:24 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

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  9. يقول الصحراء الغربية المحتلة:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 10:48 م

    للهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

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    1. يقول مغربي العيون الصحراء المغربية:
      ديسمبر 17, 2024 الساعة 11:42 ص

      اللهم ارحمه وارحم إخواننا المحتجزين في الجزائر

  10. يقول أبو أشرف- ماليزيا:
    ديسمبر 17, 2024 الساعة 3:10 ص

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
    يا رب لقد تعبنا وهرمنا من رؤية هذه المشاهد المؤلمة المفجعة

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