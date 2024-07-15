التدافع الجماهيري يؤجل انطلاق نهائي كوبا أمريكا 80 دقيقة

واشنطن: انطلقت المباراة النهائية لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024) بين الأرجنتين وكولومبيا بعد 80 دقيقة عن موعدها المحدد سلفا، وذلك بعد خرق أمني، حيث اقتحم المشجعون إحدى بوابات الدخول الرئيسية.

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مشجعين يقتحمون البوابة الجنوبية الغربية لملعب هارد روك، حيث تم التصدي لبعضهم أو القبض عليهم من قبل الشرطة وأفراد الأمن.

وأكد حارس أمن يحرس المدخل الداخلي للملعب لشبكة (إي إس بي إن) أن البوابة الجنوبية الغربية للملعب تم إغلاقها بسبب خرق أمني.

وشوهدت مجموعة من الأشخاص يتلقون العلاج الطبي ويطلبون الماء في ظل درجات الحرارة المرتفعة في جنوب فلوريدا، فيما تمكن الضباط من دفع الجماهير خلف البوابات السوداء وإغلاق المداخل حتى لا يتمكن أحد من الدخول.

وأصدر قسم شرطة مقاطعة ميامي بيانا على حسابه بموقع إكس (تويتر سابقا)، حيث أشار إلى وقوع “عدة حوادث” قبل فتح بوابات الملعب.

وذكر البيان: “هذه الأحداث كانت نتيجة للسلوك المزعج للجماهير التي تحاول الوصول للملعب. نطلب من الجميع التحلي بالصبر والالتزام بالقواعد التي وضعها ضباطنا والعاملون في ملعب هارد روك”.

وأضاف البيان “نحن نعمل بنشاط مع القائمين على الملعب لضمان بيئة آمنة لجميع الحاضرين. سيؤدي هذا السلوك المزعج إلى طردك و/أو اعتقالك”.

وكان من المتوقع حضور ما يزيد عن 65 ألف متفرج لمتابعة المباراة من المدرجات، فيما أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) بيانا قبل يوم من اللقاء، حذر خلاله من ضرورة حصول المشجعين على تذاكر لمشاهدة المباراة.

(د ب أ)