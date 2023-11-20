“التربية” الفلسطينية: استشهاد أكثر من 5000 طفل في قطاع غزة

رام الله: قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الإثنين، إن أكثر من 5000 طفل استشهدوا بينهم ما يزيد عن 3000 طالب في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

جاء ذلك في بيان صدر بالتزامن مع الاحتفال بيوم الطفل العالمي، الذي يصادف 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وأكدت الوزارة في بيانها “ارتقاء أكثر من 5000 طفل/ة من بينهم ما يزيد عن 3000 طالب/ة في قطاع غزة منذ العدوان (الإسرائيلي) في 7 أكتوبر 2023”.

وأشارت إلى استشهاد “23 طالب/ة في الضفة الغربية”، وهو ما يعكس “مؤشرات على حجم الاستهداف؛ حيث يقف خلف كل رقم قصة وحكاية وحلم وطموح قتله الاحتلال”، بحسب المصدر ذاته.

وطالبت الوزارة، كافة المنظمات والمؤسسات المدافعة عن الطفولة والحق في التعليم بـ”تحمل مسؤولياتها في سياق اختصاصها، ولجم الانتهاكات المتصاعدة ووقف الجرائم”.

ودعت دول العالم ومؤسساته إلى “حماية حق أطفال فلسطين وطلبة المدارس في الحياة وفي التعليم، والوقوف في وجه الاحتلال والممارسات القمعية لجيشه ومستوطنيه”.

وأضافت: “مشاهد قتل الأطفال وطلبة المدارس في قطاع غزة تجاوز لكل الأعراف والمواثيق؛ إذ تكشف هذه المشاهد المروعة، التي تتناقلها شاشات التلفزة ووسائل الإعلام عن عقلية الاحتلال، واستهدافه المتواصل للتعليم في كافة محافظات الوطن”.

ومنذ عام 1990، يحتفي العالم بيوم الطفل في 20 نوفمبر من كل عام، بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل (1959) واتفاقية حقوق الطفل (1989).

ولليوم 45 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

(الأناضول)