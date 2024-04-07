الترجي التونسي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

إسطنبول: أكمل فريق الترجي الرياضي التونسي عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بتغلبه على أسيك ميموزا الإيفواي 4-2 بركلات الترجيح، السبت، على ملعب “فيليكس هوفيت بواني” بأبيدجان، في إياب الدور ربع النهائي.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب “حمادي العقربي” في رادس قبل أسبوع، ليحتكما لركلات الترجيح والتي ابتسمت للفريق التونسي، ممثل العرب الثاني مع الأهلي المصري.

وضرب الترجي موعدا مع فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، الذي تأهل هو الآخر لنفس الدور على حساب يانغ أفريكانز التنزاني بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد تعادلهما سلبيا ذهابا وإيابا.

ومن المقرر أن يلعب الترجي ضد صنداونز في الدور نصف النهائي، حيث ستكون مباراة الذهاب في تونس أحد يومي 19 أو 20 أبريل، بينما تقام مباراة الإياب في جنوب أفريقيا أحد يومي 26 أو27 أبريل.

كما صعد فريق مازيمبي الكونغولي لنفس الدور بفوزه على مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي بهدفين لهدف، على ملعب “11 نوفمبر” بلواندا في إياب ربع نهائي البطولة ليضرب موعدا مع النادي الأهلي المصري.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الفريق الكونغولي.

(الأناضول)