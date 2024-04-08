التشاؤم يسود بايرن ميونخ قبل مواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا

برلين: اعترف ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ، بأن تفوق ناديه في المواجهات السابقة أمام أرسنال لا يكفي للتفاؤل في ظل الأزمة التي يواجهها الفريق على المستوى المحلي قبل مواجهة النادي اللندني، في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

يحل بايرن ميونخ ضيفا على أرسنال في ملعب الإمارات غدا الثلاثاء، بعد تلقي الفريق الألماني خسارتين متتاليتين في الدوري أمام بوروسيا دورتموند وهايدنهايم، ليفقد فرصه عمليا في الفوز باللقب أمام باير ليفركوزن متصدر الترتيب.

في المقابل، يتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنكليزي وسط منافسة قوية من ليفربول ومانشستر سيتي حامل اللقب.

وفاز بايرن ميونخ على أرسنال بنتيجة 5/1 في آخر ثلاث مباريات بين الفريقين قبل سنوات، كما تفوق الفريق البافاري على نظيره اللندني ثلاث مرات في دور الـ16 بين عامي 2013 و2017.

ولكن إيبرل قال بعد الخسارة أمام هايدنهايم بنتيجة 3/2 يوم السبت الماضي: “لا أجد الكثير الذي يجعلني أشعر بحالة إيجابية في هذه الفترة”.

وأضاف أيضا أنه ليس متأكدا أن يكون دوري الأبطال باعتباره اللقب الوحيد المتبقي لفريقه هذا الموسم سيكون حافزا كافيا لتجنب الخروج من دور الثمانية للموسم الرابع على التوالي.

وأشار إيبرل إلى أن الإيجابية الوحيدة هي تعافي الثنائي مانويل نوير حارس المرمى، وليروي ساني جناح الفريق من الإصابة قبل مباراة الذهاب.

من جانبه، قال المهاجم المخضرم توماس مولر: “سنبذل أقصى جهد ممكن على الرغم أننا لا نملك القوة الكافية في الفترة الحالية لتحقيق النتائج المطلوبة، ولكن لا يزال لدينا دوري أبطال أوروبا”.

(د ب أ)