التشيلي فيدال يتعاقد مع باراناينسي البرازيلي

ريو دي جانيرو: سيواصل لاعب الوسط التشيلي المخضرم أرتورو فيدال مشواره الاحترافي مع أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، عقب فسخ عقده مع مواطن الأخير فلامنغو.

وقال اللاعب البالغ 36 عاماً في بيان نشره الجمعة النادي صاحب المركز الحادي عشر في الدوري البرازيلي “أحرزت الكثير (من الألقاب)، لكن أحلامي لا تزال كبيرة. أريد مواصلة تحقيق الفوز حتى اعتزالي”.

ويمتد عقد لاعب وسط برشلونة الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس وإنتر الإيطاليين سابقاً، حتى نهاية الموسم الذي يختتم في كانون الأول/ديسمبر.

وكان فلامنغو أعلن الخميس فسخ العقد الذي يربطه بفيدال حتى نهاية السنة.

وانضم صاحب تسريحات الشعر الغريبة إلى فلامنغو في تموز/يوليو 2022، بعد 15 موسماً مع أبرز الأندية الأوروبية.

(أ ف ب)