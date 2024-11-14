التضخم السنوي في السودان ظل فوق 200% في أكتوبر

بورت سودان: أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن التضخم السنوي في السودان ظل فوق المئتين بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان أن التضخم السنوي بلغ 211.48 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول مقابل 215.52 بالمئة في سبتمبر أيلول و218.18 بالمئة في أغسطس آب.

وذكر الجهاز في بيان أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لشهر أكتوبر تشرين الأول سجل ارتفاعا بواقع 4.50 بالمئة عن سبتمبر أيلول.

وأضاف البيان أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بلغ 175.17 بالمئة فيما بلغ 236.49 بالمئة في المناطق الريفية.

واندلعت حرب في السودان في أبريل نيسان 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.

وتسببت هذه الأحداث في موجات من العنف.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف عدد سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات مع انتشار المجاعة في مخيمات للنازحين وفرار 11 مليونا من منازلهم. ولجأ نحو ثلاثة ملايين من هؤلاء الفارين إلى بلدان أخرى.

(رويترز)