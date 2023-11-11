اقتصاد | أسواق

التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية يسجل 35.8% في أكتوبر

منذ ساعتين

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القاهرة: أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر السبت بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 35.8 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول انخفاضا من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر/ أيلول.

وجاء التضخم أقل من متوسط توقعات المحللين بتسجيل 37.1 بالمئة في استطلاع لرويترز شمل 19 محللا.

وعلى أساس شهري، تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى واحد بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول من اثنين بالمئة في سبتمبر/ أيلول.

وتسارع التضخم بشكل شهري منذ يونيو/ حزيران عندما وصل إلى 35.7 بالمئة متجاوزا المستوى القياسي السابق عند 32.95 بالمئة المسجل في يوليو/ تموز 2017.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5 بالمئة على أساس شهري و71.3 بالمئة على أساس سنوي. وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

(رويترز)

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