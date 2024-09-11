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التضخم في الأردن يرتفع 1.87% في أغسطس على أساس سنوي

11 - سبتمبر - 2024

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عمان: أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الأربعاء أن معدل التضخم في أغسطس/ آب الماضي ارتفع 1.87 بالمئة على أساس سنوي.

ومقارنة مع الشهر السابق، زاد معدل التضخم 0.15 بالمئة.

وبحسب التقرير، من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع هي مجموعة الخضراوات، والمياه والصرف الصحي، والأمتعة الشخصية.

وتوقع البنك المركزي الأردني هذا الأسبوع، استقرار معدل التضخم في الأردن خلال العام الحالي عند 2.1 بالمئة، وهو المستوى المسجل في 2023، مقابل 4.2 بالمئة في 2022.

والأسبوع الماضي رفعت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني السيادي للأردن إلى -BB مستندة لمتانة اقتصاد المملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

(رويترز)

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