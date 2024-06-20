التطورات في الشرق الأوسط ترفع برنت والخام الأمريكي يهبط قبيل تقرير المخزونات

واشنطن: ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات المبكرة يوم الخميس مع توغل الدبابات الإسرائيلية في غزة، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بسبب احتمالات ارتفاع مخزونات النفط.

وبحلول الساعة 0008 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/ آب ثمانية سنتات إلى 85.15 دولار للبرميل.

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو حزيران 27 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 81.30 دولار للبرميل.

ونشاط التعاملات محدود بسبب عطلة اتحادية في الولايات المتحدة.

قال سكان ومسعفون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية، مدعومة بالدبابات والطائرات الحربية والطائرات بدون طيار، توغلت في مدينة رفح بقطاع غزة يوم الأربعاء، مما أسفر عن استشهاد ثمانية أشخاص.

وتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط يرفع الأسعار، إذ يهدد اتساع رقعة الصراع بتعطيل إمدادات نفطية من المنطقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط قبيل صدور تقرير مخزونات النفط الأمريكية، والذي تم تأجيله يوما بسبب العطلة.

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة بيانات مخزونات النفط عن الأسبوع الماضي الساعة 1500 بتوقيت غرينتش يوم الخميس.

كانت مصادر بالسوق قد قالت نقلا عن أرقام لمعهد البترول الأمريكي إن تقريرا خاصا بالقطاع صدر يوم الثلاثاء أظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 2.264 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو/ حزيران، بينما انخفضت مخزونات البنزين.

(رويترز)