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التعادل السلبي يخيم على مواجهة غينيا الاستوائية والجزائر بتصفيات أمم أفريقيا

14 - نوفمبر - 2024

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مالابو (غينيا الاستوائية): خيم التعادل السلبي على مواجهة غينيا الاستوائية والجزائر، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الخامسة بتصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

ورفع المنتخب الجزائري، الذي ضمن تأهله للمسابقة، رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، فيما رفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني.

وكان منتخب غينيا الاستوائية قد ضمن صعوده كذلك لنهائيات البطولة التي ستستضيفها المغرب أواخر العام المقبل.

وتضم المجموعة كذلك منتخبا ليبريا وتوغو، وألتقيا الأربعاء وفاز منتخب ليبيريا بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب توجو الترتيب برصيد نقطتين.

ولم ينجح كلا الفريقين في كسر نتيجة التعادل السلبي طوال 90 دقيقة، لينتهي اللقاء على نفس النتيجة ويقتسم الفريقان النقاط.

(د ب أ)

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