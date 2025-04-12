التعادل يحسم “كلاسيكو ألمانيا” بين البايرن ودورتموند

ميونيخ: حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لقاء “كلاسيكو ألمانيا” بين بايرن ميونيخ وضيفه بوروسيا دورتموند، السبت، على ملعب “أليانز أرينا” في قمة مباريات الجولة الـ29 للدوري الألماني لكرة القدم.

أهداف اللقاء جاءت في الشوط الثاني، حيث تقدم “أسود الفيستفاليا” (بوروسيا دورتموند) بالهدف الأول عبر ماكسيميليان بيير في الدقيقة 48، ورد العملاق البافاري (بايرن ميونيخ) بثنائية في غضون 4 دقائق عبر البرتغالي رافائيل غيريرو، وسيرج غنابري بالدقيقتين 65 و69.

لكن بوروسيا دورتموند لم يستسلم، وتمكن من إدراك هدف التعادل عن طريق مدافعه فالديمار أنطون، في الدقيقة 75 من عمر المباراة، ليمنح فريقه نقطة ثمينة في عقر دار بايرن ميونيخ.

وارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 69 نقطة بفارق 6 نقاط عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني وحامل اللقب، فيما رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب البوندسليغا.

(الأناضول)