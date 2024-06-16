التعادل يحسم مواجهة الدنمارك وسلوفينيا في “يورو 2024”

شتوتغارت: حسم التعادل الإيجابي، مواجهة منتخب الدنمارك مع نظيره السلوفيني بهدف لمثله، الأحد، على ملعب “إم إتش بي أرينا” بشتوتغارت، ضمن الجولة الأولى من منافسات “يورو 2024” لحساب المجموعة الثالثة.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الدنماركي بهدف دون رد، سجله كريستيان إريكسن، في الدقيقة 17، فيما نجح إيريك جانزا، من إدراك التعادل لسلوفينيا في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وسيطر المنتخب الدنماركي على العديد من فتراتها خاصة في الشوط الأول الذي تفوق فيه على منافسه ونجح في تسجيل هدف مبكر وأهدر أكثر من فرصة كانت كفيلة بزيادة غلته التهديفية وحسم اللقاء مبكرا إلا أنه فشل في ترجمة تلك الفرص إلى أهداف.

في الشوط الثاني تحسن أداء منتخب سلوفينيا، ليعود لأجواء اللقاء تدريجيا، حتى نجح في إدراك التعادل، وبرغم المحاولات المكثفة من الدنماركيين لاستعادة تقدمهم، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

واكتفى المنتخب الدنماركي بنقطة واحدة في مواجهته الأولى بكأس أوروبا، وقبل مباراتيه المقبلتين مع إنجلترا وصربيا، فيما حصد منتخب سلوفينيا النقطة الأولى له أيضا بالبطولة، وهي أول نتيجة تعادل في البطولة حتى نهاية هذه المباراة.

وتستضيف ألمانيا النسخة السابعة عشرة من منافسات كأس أمم أوروبا “يورو 2024” في الفترة من 14 يونيو/ حزيران الجاري وحتى 14 يوليو/ تموز المقبل.

( الأناضول)