التعادل يسود نزالا في الرياض إثر سقوط الملاكمين من الحلبة- (فيديو)

الرياض: توقف نزال في وزن خفيف الثقيل بين الملاكمين البريطانيين بن ويتيكر وليام كاميرون في العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت، وحسم بالتعادل بعد أن سقط الملاكمان من الحلبة.

وغادر ويتيكر الحلبة على كرسي متحرك وتم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات على ساقه المصابة بعد أن التحم مع كاميرون وسقطا من فوق حبال الحلبة إلى أسفلها.

وسقط كاميرون مرتكزا على ويتيكر خارج الحلبة قرب نهاية الجولة الخامسة من النزال، ولم يتمكن ويتيكر من النهوض.

Ben Whittaker vs Liam Cameron has been stopped and can’t go on after both fighters fell over the top rope.. Whittaker seemingly injured his leg and can’t fight on 🥊#BeterbievBivol pic.twitter.com/tqjAxnI7uI

— What’s Your Hustle? / BOXING, MMA, & LIFESTYLE (@whatsyourhustl) October 12, 2024