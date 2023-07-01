“التعاملات الدبلوماسية” بين واشنطن وطهران مستمرة على الرغم من النفي المتكرر لإدارة بايدن بشأن الاتفاق “المؤقت”

واشنطن- “القدس العربي”: نفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وجود اتفاق نووي إيراني “مؤقت”على الطاولة، ولكن التقارير الصادرة حديثاً عن مراكز الأبحاث الأمريكية حددت العديد من المؤشرات على احتمال استمرار المناقشات الدبلوماسية، مع احتمال وجود تنازلات واردة، وفقاً لشبكة “فوكس نيوز” اليمينية.

وقال بهنام بن طالبلو من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إنه “على الرغم من مجموعة متنوعة من التصريحات الصادرة عن الإدارة منذ الخريف الماضي، والتي تزعم أن الاتفاق النووي الإيراني كان في مأزق، إلا أن الإدارة- على ما يبدو- كانت تسعى فقط وراء باب خلفي للتفاوض مع الجمهورية الإسلامية طوال هذا الوقت”.

وقد واجهت المفاوضات بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والمعروفة أيضًا باسم اتفاق إيران النووي، عقبة في أواخر عام 2022 حيث اعترف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن المحادثات قد تراجعت “إلى الوراء” مع إيران، التي واصلت إضافة ” مطالب خارجية ومطالب لا علاقة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة نفسها “.

وواصلت إدارة بايدن القول إنها لا تزال ملتزمة بمتابعة الاتفاق كوسيلة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وربما إعادة تشكيل المشهد السياسي والأمني ​​في الشرق الأوسط.

وبحسب ما ورد، جادل بعض النقاد، ومن بينهم بعض الدول المجاورة لإيران إضافة إلى إسرائيل بأن الصفقة ستوفر لإيران الأموال التي تشتد الحاجة إليها ، والتي ستوجهها نحو الأنشطة الإرهابية بالوكالة ضد منافسيها الإقليميين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن سياسة الولايات المتحدة بشأن إيران “لم تتغير”.

وأشار التقرير إلى انخراط الولايات المتحدة في محادثات بشأن الإفراج عن ثلاثة سجناء من طهران ، والتي يُزعم أن واشنطن يمكن أن تقدم بموجبها نحو 7 مليارات دولار من الأموال الخاضعة للعقوبات المحتجزة في الضمان بموجب قوانين العقوبات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

وزار رئيس البنك المركزي الإيراني، الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية بتهمة تمويل الحرس الثوري الإسلامي، واشنطن في مايو لإجراء مناقشة مع صندوق النقد الدولي.

ويطالب الحلفاء الأمريكيون والأوروبيون باتخاذ إجراء لإنهاء استخدام روسيا للطائرات بدون طيار الإيرانية في أوكرانيا.

وذكرت مقالة في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 14 يونيو أن الولايات المتحدة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق غير رسمي وغير مكتوب مع المسؤولين الإيرانيين، الذين قالوا إنه “وقف سياسي لإطلاق النار” يهدف إلى منع المزيد من التصعيد.

ويُزعم أن محادثات أخرى حول هذا الموضوع حدثت في سلطنة عمان.

وردا على سؤال من أحد المراسلين في المؤتمر الصحافي يوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنه “ليس لديه تحديث” بشأن الجهود بين إيران والدول الغربية لفرض قيود على برنامج الأسلحة النووية الإيرانية”.