“التعاون الإسلامي”: استهداف مستشفى المعمداني “إرهاب دولة منظم” 

إسطنبول: وصفت منظمة التعاون الإسلامي، الهجومَ الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة بـ”إرهاب دولة منظم وجريمة حرب”.

وأعربت المنظمة في بيان، مساء الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة “للمجزرة الناجمة عن استهداف القوات الإسرائيلية لمستشفى المعمداني”.

وأكدت أن استهداف المستشفى هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بشكل عام.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي “بالتدخل العاجل لإنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.

ومساء الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن “ما يزيد على 500 فلسطيني استشهدوا خلال قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة”.

ولليوم الثاني عشر على التوالي، تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

(الأناضول)