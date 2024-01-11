التعاون الإسلامي تثمن دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل- (تغريدة)

الرياض: ثمنت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة ، اليوم الخميس ، الدعوى التي قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، قوة الاحتلال لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ورحبت المنظمة التي تتخذ من جدة مقرا لها ، في بيان لها اليوم الخميس ، ” بانعقاد أولى جلسات الاستماع التي تضمنت حقائق تتهم إسرائيل، قوة الاحتلال بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك خلال اعتدائها الغاشم على المدنيين الفلسطينيين في غزة.”

كما أعربت المنظمة “عن أملها في أن تتخذ المحكمة التدابير اللازمة العاجلة من أجل وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

منظمة التعاون الإسلامي تدعم وتثمن تقديم جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية: https://t.co/KNKfDZtc0c pic.twitter.com/JKyoB7o0sh — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) January 11, 2024

واتهمت جنوب إفريقيا اليوم الخميس، إسرائيل بممارسة أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في بداية جلسات الاستماع بالقضية المقامة أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في غزة.

وتطالب جنوب إفريقيا في القضية المقامة أمام محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة الدولية، بتعليق عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتقول جنوب إفريقيا أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية (منع الإبادة الجماعية)، وارتكبت أعمالاً تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية.

وقالت عادلة هاشم، ممثلة المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، لمحكمة العدل الدولية “هذه الأفعال تظهِر نمطًا منظمًا من السلوك يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية”.

وتشير جنوب إفريقيا إلى حملة القصف الإسرائيلية المتواصلة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 23 ألف شخص في قطاع غزة الصغير المكتظ بالسكان، وفقًا للسلطات الصحية في غزة.

وزعمت إسرائيل إن قضية جنوب إفريقيا لا أساس لها من الصحة.

وستستمع محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، إلى حجج جنوب إفريقيا وسترد إسرائيل غدًا الجمعة على الادعاءات.

ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة، لكن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في الوقت ذاته.

(وكالات)





