سياسة | عربي | الخليج العربي

“التعاون الإسلامي” تدعو إلى “تدابير جماعية” ضد تكرار تدنيس المصحف

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

جدة: دعت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، إلى اتخاذ “تدابير جماعية” ضد تكرار تدنيس المصحف.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الحكومية، قبيل انعقاد اجتماع طارئ لها ظهر الأحد، في جدة؛ لبحث “حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد في أول أيام عيد الأضحى”.

وقالت المنظمة، إن “تدنيس المصحف والإساءة للنبي ليست حوادث إسلاموفوبيا عادية”.

وشددت على “ضرورة تطبيق القانون الدولي لحظر الكراهية الدينية”.

ودعت إلى “تدابير جماعية ضد تكرار تدنيس المصحف والإساءة للنبي (محمد صلى الله عليه وسلم)”.

والأربعاء، مزق السويدي من أصل عراقي سلوان موميكا (37 عاما)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أحرق زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

احتجاجا على حرق القرآن.. إيران لن ترسل سفيرا جديدا إلى السويد 
منذ 4 ساعات
بايدن يستقبل الأربعاء رئيس وزراء السويد لبحث ملفي عضوية الناتو وأوكرانيا
منذ 23 ساعة
مظاهرات شعبية في بغداد ومدن عراقية ضد حرق نسخة من القرآن في السويد
30 - يونيو - 2023
العراقي الذي أحرق نسخة من المصحف في السويد يعتزم حرق نسخة أخرى أمام أكبر مسجد بالعاصمة
30 - يونيو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية