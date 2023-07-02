“التعاون الإسلامي” تدعو إلى “تدابير جماعية” ضد تكرار تدنيس المصحف

جدة: دعت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، إلى اتخاذ “تدابير جماعية” ضد تكرار تدنيس المصحف.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الحكومية، قبيل انعقاد اجتماع طارئ لها ظهر الأحد، في جدة؛ لبحث “حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد في أول أيام عيد الأضحى”.

وقالت المنظمة، إن “تدنيس المصحف والإساءة للنبي ليست حوادث إسلاموفوبيا عادية”.

وشددت على “ضرورة تطبيق القانون الدولي لحظر الكراهية الدينية”.

ودعت إلى “تدابير جماعية ضد تكرار تدنيس المصحف والإساءة للنبي (محمد صلى الله عليه وسلم)”.

والأربعاء، مزق السويدي من أصل عراقي سلوان موميكا (37 عاما)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أحرق زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة.

(الأناضول)