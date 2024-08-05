“التعاون الإسلامي” تدعو لاجتماع استثنائي الأربعاء لبحث جرائم إسرائيل واغتيال هنية

جدة: أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، عقد اجتماع وزاري استثنائي الأربعاء المقبل بجدة غربي السعودية، لبحث “الجرائم المتواصل للاحتلال الإسرائيلي” بما فيها اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في طهران والاعتداء على سيادة إيران.

جاء ذلك في بيان للمنظمة، وسط تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، وتوعد طهران بالرد على تل أبيب، عقب تحميلها مسؤولية عملية الاغتيال التي وقعت الأربعاء الماضي.

وأفادت المنظمة في البيان ذاته، بأنها “ستعقد اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بما فيها جريمة اغتيال هنية واعتداءاته على سيادة إيران”.

وينعقد الاجتماع الاستثنائي الأربعاء المقبل بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، وفق البيان ذاته.

ولفتت المنظمة إلى أن الاجتماع “ينعقد في ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ولاسيما في قطاع غزة”.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدعم أمريكي، حربا على قطاع غزة، أسفرت عن نحو 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)