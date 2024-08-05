“التعاون الإسلامي” تدعو لاجتماع استثنائي الأربعاء لبحث جرائم إسرائيل واغتيال هنية

جدة: أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، عقد اجتماع وزاري استثنائي الأربعاء المقبل بجدة غربي السعودية، لبحث “الجرائم المتواصل للاحتلال الإسرائيلي” بما فيها اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في طهران والاعتداء على سيادة إيران.
جاء ذلك في بيان للمنظمة، وسط تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، وتوعد طهران بالرد على تل أبيب، عقب تحميلها مسؤولية عملية الاغتيال التي وقعت الأربعاء الماضي.
وأفادت المنظمة في البيان ذاته، بأنها “ستعقد اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بما فيها جريمة اغتيال هنية واعتداءاته على سيادة إيران”.
وينعقد الاجتماع الاستثنائي الأربعاء المقبل بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، وفق البيان ذاته.
ولفتت المنظمة إلى أن الاجتماع “ينعقد في ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ولاسيما في قطاع غزة”.
وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدعم أمريكي، حربا على قطاع غزة، أسفرت عن نحو 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
(الأناضول)
عار عليكم !! يعاني الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية وفي السجون الصهيونية؟
أين أنتم ؟ لقد سئمنا الخطابات الفارغة، اعرفوا هذا!
( بَشِّرْ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا) النساء
روى أبو داود (3462) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
خبر سار، نعم خبر مفرح فقد أصبح المسلمون يتوفرون على منظومة هذفها معالجة مشاكل كل شبر أرض إسلامية. بشرى لكل المسلمين الأحياء منهم وحتى الأموات ولو تعددت الأسباب فالموت واحد.
هه وما نفع تهديداكم التي تطير في الهواء أمام الغطرسة الصهيو نازية الأمريكية البريطانية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒👹🚩
في بنغلاديش هروب حسينة مثل هروب زين العابدين بن علي من تونس، والحمدلله
في إنتظار هروب كل (ظالم) بداية من (نتنياهو) إن شاء الله
وهل يوجد تعاون إسلامي أصلا، وهل يوجد جامعة عربيه أصلا ؟ لا يوجد، وكل من يثق فيهم يكون عقله ضعيف.
صح النوم يا جامعة التعاون الإسلامي.