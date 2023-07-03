التعاون الإسلامي تدعو مجلس الأمن إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني

الرياض: أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الإثنين عن إدانتها الشديدة “للجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية وتدمير البنية التحتية وهدم البيوت والمساجد”.

واعتبرت المنظمة ، في بيان صحافي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم ، أن “هذه الجريمة النكراء تشكل امتدادا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء التي تستدعي التحقيق والمساءلة”.

ودعت “مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني”.

( د ب أ)