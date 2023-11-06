“التعاون الاسلامي”: دعوة قصف غزة بالنووي “إرهاب منظم”

جدة: أدانت منظمة التعاون الإسلامي، مساء الأحد، التصريحات العنصرية لوزير التراث ‎الإسرائيلي عميحاي إلياهو بشأن دعوته إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان على منصة “إكس”: تدين منظمة التعاون الإسلامي التصريحات العنصرية لوزير الثقافة الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن دعوته إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة”.

وأضافت “تعتبر (المنظمة) أن ذلك يعكس خطاب التطرف والكراهية والتحريض على العنف والإرهاب المنظم وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميا ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق والقرارات الدولية”.

وحسب البيان: “تعتبر المنظمة أن هذا الخطاب المرفوض يشكل امتدادا لفكر ارهابي متطرف، ما يستدعي من المجتمع الدولي إدانته، واتخاذ الإجراءات الفعالة لوقف العدوان العسكري والمجازر اليومية وجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.

وردا على سؤال في مقابلة مع راديو “كول بيراما” (محلي) عما إذا كان ينبغي قصف غزة بقنبلة نووية، أجاب إلياهو الذي ينتمي إلى حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير “هذا أحد الاحتمالات”، وفقا لصحيفة إسرائيل اليوم.

وأضاف “عليهم (حركة حماس) أن يستجدوا لإعادة المختطفين، ماذا يعني ذلك؟ في الحرب يُدفع الثمن، لماذا حياة المختطفين أغلى من حياة الجنود؟”.

وقال “أطمح أن نعود إلى إقامة المستوطنات اليهودية في قطاع غزة ونذهب إلى هناك بكل فخر”.

أما عن المواطنين الفلسطينيين، فقال الوزير “فليذهبوا إلى أيرلندا أو الصحارى، وليتولى الوحوش في غزة مهمة الحل بأنفسهم”.

(الأناضول)