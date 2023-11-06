سياسة | دولي

“التعاون الاسلامي”: دعوة قصف غزة بالنووي “إرهاب منظم”

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

جدة: أدانت منظمة التعاون الإسلامي، مساء الأحد، التصريحات العنصرية لوزير التراث ‎الإسرائيلي عميحاي إلياهو بشأن دعوته إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان على منصة “إكس”: تدين منظمة التعاون الإسلامي التصريحات العنصرية لوزير الثقافة الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن دعوته إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة”.

وأضافت “تعتبر (المنظمة) أن ذلك يعكس خطاب التطرف والكراهية والتحريض على العنف والإرهاب المنظم وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميا ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق والقرارات الدولية”.
وحسب البيان: “تعتبر المنظمة أن هذا الخطاب المرفوض يشكل امتدادا لفكر ارهابي متطرف، ما يستدعي من المجتمع الدولي إدانته، واتخاذ الإجراءات الفعالة لوقف العدوان العسكري والمجازر اليومية وجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.
وردا على سؤال في مقابلة مع راديو “كول بيراما” (محلي) عما إذا كان ينبغي قصف غزة بقنبلة نووية، أجاب إلياهو الذي ينتمي إلى حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير “هذا أحد الاحتمالات”، وفقا لصحيفة إسرائيل اليوم.
وأضاف “عليهم (حركة حماس) أن يستجدوا لإعادة المختطفين، ماذا يعني ذلك؟ في الحرب يُدفع الثمن، لماذا حياة المختطفين أغلى من حياة الجنود؟”.
وقال “أطمح أن نعود إلى إقامة المستوطنات اليهودية في قطاع غزة ونذهب إلى هناك بكل فخر”.
أما عن المواطنين الفلسطينيين، فقال الوزير “فليذهبوا إلى أيرلندا أو الصحارى، وليتولى الوحوش في غزة مهمة الحل بأنفسهم”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

البيت الأبيض: استعادة الاتصالات في غزة أمر بالغ الأهمية- (تغريدة)
30 - أكتوبر - 2023
مستوطنون يهددون فلسطينيي الضفة بـ”نكبة” جديدة: لديكم فرصة للتوجه إلى الأردن
26 - أكتوبر - 2023
ليلة مرعبة عاشها أهالي غزة..وأكثر من 400 شهيد في الغارات الإسرائيلية الهمجية الأحد
22 - أكتوبر - 2023
مئات الآلاف يتظاهرون حول العالم للتنديد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني- (صور)
20 - أكتوبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية