“التعاون الخليجي” يثمن تعزيز التعاون مع الصين

الرياض: ثمّن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، أهمية تعزيز التعاون بين دول الخليج والصين في عدة مجالات.

جاء ذلك خلال استقباله، الأربعاء، سفير الصين لدى السعودية تشن وي تشينغ، في مقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية الرياض، وفق بيان نشر على موقع المجلس الإلكتروني.

وناقش البديوي مع السفير الصيني خلال اجتماعهما، مخرجات البيان الختامي لقمة الرياض للتعاون والتنمية، التي عقدت بين دول المجلس وبكين، وبحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتطرق الطرفان أيضا إلى المفاوضات الثنائية بين دول مجلس التعاون وبكين حول اتفاقية التجارة الحرة، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

معالي الأمين العام يؤكد أهمية تعزيز آفاق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وجمهورية الصين https://t.co/4P2ABuvk4D#مجلس_التعاون pic.twitter.com/mKNU9gckb5 — مجلس التعاون (@GCCSG) July 26, 2023

وفي يناير/كانون الأول الماضي، دعا وزير الخارجية الصيني السابق تشين قانغ، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين بكين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال تشين إن الصين “مستعدة” للعمل مع السعودية لتنفيذ نتائج القمم المشتركة والارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات جديدة.

وتشهد علاقات دول الخليج والصين، تسارعا خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، إذ تعد دول الخليج المزود الأكبر للنفط الخام والغاز الطبيعي، للصين.

كما تنامت العلاقات مع إعلان السعودية وإيران، في مارس/آذار الماضي، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات، عقب مباحثات تمت برعاية صينية في بكين، أنهت 7 سنوات من القطيعة.

(الأناضول)