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“التعاون الخليجي” يطالب بوقف “العقاب الجماعي” ضد غزة 

منذ 36 دقيقة

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طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، السبت، بوقف نهج “العقاب الجماعي” الذي تنتهجه إسرائيل ضد سكان قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان نشره المجلس على موقعه الإلكتروني، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم الثامن تواليا.
وطالب المجلس “بوجوب تدخل المجتمع الدولي بصفة الاستعجال، لوقف إطلاق النار، ووضع حد لكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، وتجنب حدوث كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية”.
وأكد “أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف نهج العقاب الجماعي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحرمان سكان غزة من المتطلبات المعيشية الأساسية”.
واعتبر أن سلوك إسرائيل يعد “خرقا صارخا للقانون الدولي والإنساني، وانتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية”.
ودعا المجلس المجتمع الدولي “للتدخل بقوة وبسرعة لوقف العدوان على غزة، والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة وسرعة لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، في إقامة دولته على أراضي عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية”.
كما أكد أن “دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من القطاع، تستوجب التدخل الفوري العاجل من المجتمع الدولي لإيقافها”.
ولليوم الثامن على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها “السيوف الحديدية”.
وفجر7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 14, 2023 الساعة 1:59 م

    لماذا لا يطالب التعاون الخليجي بسحب التطبيع مع عصابة النتن ياهو و زبانيته من بنغفير وسموتريتش. 🇵🇸🇩🇿🚀🐒🚀🐖

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  2. يقول الحوار المتمدن:
    أكتوبر 14, 2023 الساعة 2:07 م

    يطالب من؟ أنتم من يستطيع وقفها وتحقيق مكاسب إلى الأمام! أقفوا النفط!

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