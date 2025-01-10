التعرّف على جثة محتجز “إسرائيلي” في غزة بعد يومين على إعلان العثور على جثة والده

في جنازة يوسف زيادنة، في رهط (جنوب). 9 يناير 2025. رويترز

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، الجمعة، التعرّف على جثة محتجز “إسرائيلي” في قطاع غزة، بعد أيام قليلة على استعادتها.

وجاء في البيان أنه “إثر إتمام المعهد الوطني للطب الشرعي والشرطة الإسرائيلية عملية الفحص، أبلغ ممثلو الجيش هذا الصباح (الجمعة) عائلة” الزيادنة أن ابنها حمزة، الذي كان محتجزاً في قطاع غزة “قتل في الأسر بأيدي حماس”، وذلك بعد إعلان الجيش، الأربعاء، استعادة جثة والده يوسف.

(أ ف ب)