سياسة | دولي

التعرّف على جثة محتجز “إسرائيلي” في غزة بعد يومين على إعلان العثور على جثة والده

منذ ساعة واحدة

في جنازة يوسف زيادنة، في رهط (جنوب). 9 يناير 2025. رويترز

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، الجمعة، التعرّف على جثة محتجز “إسرائيلي” في قطاع غزة، بعد أيام قليلة على استعادتها.

وجاء في البيان أنه “إثر إتمام المعهد الوطني للطب الشرعي والشرطة الإسرائيلية عملية الفحص، أبلغ ممثلو الجيش هذا الصباح (الجمعة) عائلة” الزيادنة أن ابنها حمزة، الذي كان محتجزاً في قطاع غزة “قتل في الأسر بأيدي حماس”، وذلك بعد إعلان الجيش، الأربعاء، استعادة جثة والده يوسف.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 10, 2025 الساعة 9:06 ص

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أسود فلسطين من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشهيد عمر القاسم والعامودي وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة و طولكرم وطوباس ونور الشمس والخليل الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸😃💪🔥🐒🔥🚀🐒🚀

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