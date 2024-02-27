“التعليم الفلسطينية”: 5424 طالبا استُشهدوا و408 مدارس قصفت منذ بداية الحرب

غزة- “القدس العربي”:

قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن 5424 طالبا استُشهدوا و9193 أصيبوا بجروح، في الأراضي الفلسطينية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5379، والذين أصيبوا إلى 8888، فيما استُشهد في الضفة 48 طالبا وأصيب 305 آخرون، إضافة إلى اعتقال 97.

كذلك أشارت إلى أن 255 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 891 بجروح في قطاع غزة، وستة أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 73 في الضفة.

وحسب احصائية الوزارة فان 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لأضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء الحرب، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.