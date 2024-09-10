التعليم في القدس: إغلاق مدارس وتهويد وفرض مناهج إسرائيل

القدس – «القدس العربي»: بدل أن يقوم والد الصبي أيهم السلايمة المقدسي بتحضير ابنه للانطلاق برحلة تعليمية جديدة مطلع العام الدراسي الجديد، فإنه يستغل الوقت في تحضير ابنه نفسيا ومعرفيا ليقضي فترة السجن الفعلي التي حكم بها قبل أيام، حسب محكمة إسرائيلية.

وقضى الصبي أيهم ما يقرب من 16 شهرا في السجن المنزلي، مر خلالها بنحو 20 جلسة في محاكم الاحتلال قضت أخرها أن يقضي الصبي ذو 14 عاما حكما بالسجن الفعلي لمدة عام كامل.

وقبع الصبي السلايمة في الحبس المنزلي منذ 17 مايو/أيار 2023 بتهمة رشق مستوطنين في القدس بالحجارة، في حين أُفرج عن أحد أشقائه واثنين من أصدقائه في الملف ذاته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضمن صفقة التبادل بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويقول والده أيهم إنه «بدل أن يشتري كتباً وأدوات مدرسية فإنه يحضّره للسجن، حيث يقدم له معرفة حتى يندمج في حياة المعتقل».

ويسأل الأب نواف السلايمة ابنه: كيف السجن؟ جاهز؟ قد السجن؟، فيما يهز الصبي رأسه دلالة الموافقة، ويرد جاهز. ليرد الأب مشجعا ابنه الصغير: «وحش يابا» .

وحكم أيهم قبل أيام بسنة فعلية إلى جانب السجن المنزلي، حيث أصدرت القاضية الإسرائيلية حكمها من دون أن تنظر في فترة السجن المنزل.

ويقول الأب الذي يسكن حي وادي قدوم في بلدة سلوان: «طوال عام ونصف انحرم من التعليم، وكل حياته وحتى طفولته ولعبه… لم يكن يقدر على الذهاب إلى أي مكان» . وكشف والد الصبي في وقت سابق عن سعي نيابة الاحتلال لتحميل ابنه فترة الحكم المتبقية على أصدقائه الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل. وعبّر عن قلقه الشديد على ابنه ومصيره في ظل الأوضاع المتردية في السجون خاصة. وكانت القاضية الإسرائيلية قد قررت سجنة 35 شهرا لكن محاميه رفض الحكم وقدم استئنافا أفضى إلى قرار السجن لعام واحد في السجن الفعلي. ومطلع الفصل الدراسي الحالي، الذي انطلق يوم أمس الأول، أغلقت مدرسة «أحباب الرحمن» في القدس وتحديدا في مخيم شعفاط، والسبب في ذلك حسب مدير المدرسة نادر أبو عفيفة يعود إلى أن المدرسة رفضت الامتثال لشروط الجهات الإسرائيلية.

الصبي أيهم إلى السجن بدل المدرسة بأمر محكمة الاحتلال

ويقول: «هناك مجموعة من أسباب لعل أهمها هو الطلب منا عدم تعيين مدرسين خريجين من جامعات لفلسطينية، وثانيا اعتماد المنهاج المحرف (الإسرائيلي) وعدم تدريس المنهاج الفلسطيني الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم».

وأشار الى أنه «منذ ثلاثين سنة كان يعتبر مطلع أيلول أصعب الأيام وأكثرها تعبا بالنسبة لي كمدير مدرسة، لكن هذا العام يختلف فلا طابور مدرسيا للطلبة ولا ازدحام لأولياء الأمور من أجل تسجيل أبنائهم، ولن يقرع جرس الحصص مرة ثانية». وتأسست مدرسة «أحباب الرحمن» عام 1994 في مخيم شعفاط شمال شرقي القدس، وهي تقدم خدمات التعليم لنحو 250 طالبا وطالبة في الصفوف ما بين الروضة والبستان وحتى الصف الثالث الأساسي.

وتحدث مدير المدرسة عن أنه لجأ لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية من دون أن تقدم له أي مساعدة، وكذلك لجأ إلى وزارة الأوقاف الإسلامية وكانت النتيجة مماثلة.

وخلال الأعوام ما بين 2020 وحتى 2024 أغلقت قوات الاحتلال 8 مدارس في القدس المحتلة، اضطرت خلال الأربع سنوات الماضية، إلى إغلاق أبوابها نهائيا، بسبب إيقاف ترخيصها من قبل وزارة المعارف الإسرائيلية؛ نتيجة لرفضها تدريس المنهاج الإسرائيلي أو المُحرّف، إلى جانب شُح الدعم المادي الفلسطيني، وأسباب أخرى.

والمدارس هي: مدرسة المعرفة، في بلدة كفر عقب، ومدرسة شذا القدس، في بلدة بيت حنينا/ ومدرسة السنة الإسلامية في بيت حنينا، ومدرسة رواد الغد وسوا ربينا، وأحباب الله في مخيم شعفاط، إلى جانب مدرسة الزهراء في بلدة العيسوية.

وحسب «عير عميم» وهي مؤسسة حقوقية غير حزبية تتعامل مع تعقيدات الصراع الفلسطيني الاسرائيلي في مدينة القدس، فإن نظام التعليم في القدس الشرقية يواجه أزمة حادة تكشف عن حجم التحديات التي يواجهها الأطفال الفلسطينيون في المدينة.

وجاء في تقرير رصدي صدر قبل أيام أنه «منذ السابع من أكتوبر، تعرض العديد من الطلاب والعاملين في القطاع التعليمي والإداري لانتهاكات واعتداءات أثرت بشكل كبير على البيئة التعليمية، بدءاً من اعتقال الأطفال، عرقلة وصولهم عبر الحواجز والإغلاقات، وغيرها من العقبات.

وحسب إحصاءات المؤسسة الحقوقية فإن عدد الطلاب في القدس يبلغ حوالي 292 ألف طالب تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً، من بينهم 106 آلاف طالب فلسطيني من سكان القدس الشرقية، يتلقون تعليمهم في المدارس العربية الرسمية أو المعترف بها.

إلا أن هناك حوالي 148 ألف طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً يعيشون في القدس الشرقية، ما يطرح السؤال: أين اختفى عشرات الآلاف من هؤلاء الأطفال؟

ويُظهر التقرير الجديد الصادر عن «عير عميم» واقعاً لا يزال خطيراً: فبين 148 ألف طفل فلسطيني في سن التعليم، لا توجد معلومات دقيقة عن مكان دراسة 22 ألف طفل من سكان القدس الشرقية في سجلات وزارة التربية أو البلدية، ولا يُعرف ما إذا كانوا مسجلين في أي مؤسسة تعليمية.

ويرى أنه لا تتوفر لدى بلدية الاحتلال معلومات دقيقة عن مكان دراسة 11 ألف طفل، بينما لا يُعرف ما إذا كان 11 ألف طفل آخرين يتلقون التعليم ام لا.

من ناحية أخرى، لا تزال قضية نقص الغرف الصفية أحد أبرز التحديات التي تواجه نظام التعليم في القدس الشرقية. فقد بلغ النقص في الغرف الصفية حوالي 2,447 غرفة، مما يهدد مستقبل التعليم. وعلى الرغم من صدور قرار من المحكمة العليا منذ أكثر من عام ونصف يلزم الدولة والبلدية بتقديم خطة لبناء هذه الغرف خلال أربعة أشهر، فإن التنفيذ ما زال متأخرًا بشكل كبير. وقد أعلنت البلدية عن بدء بناء 1,210 غرف صفية، لكن هذه العملية ستستغرق سنوات ولن تلبي الاحتياجات الحالية أو المتزايدة في المستقبل.

وأوصت دراسة صادرة عن «مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» مجموعة من التوصيات للمحافظة على التعليم في القدس، ولعل أبرزها دعم المدارس الخاصة؛ حيث تستحوذ تلك المدارس على قرابة 33% من طلبة القدس، وتُعدُّ الهدف الرئيسي لكل الخطط الإسرائيلية الحالية، ويمكن تلخيص معظم مشاكلها بأنها مشاكل مالية، لذا فإننا نوصي بأن تهتم السلطة الفلسطينية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني بدعم تلك المدارس، والبحث عن داعمين وممولين سواء كانوا داخليين أم خارجيين، لتعزيز صمود تلك المدارس التي تحمي الهوية الفلسطينية في القدس عبر تبنيها للمنهاج الفلسطيني.

وشددت على ضرورة العمل على تفعيل اتحاد مجلس أولياء الأمور في شرقي القدس بإجراء انتخابات قريبة، ودعمه مالياً ولوجستياً، والعمل على تفعيل دور مجالس أولياء الأمور في كافة المدارس لا سيّما مدارس البلدية، إذ يُعد هذا الطريق الأكثر فاعلية لتحصيل بعض المكاسب عبر استغلال القانون الإسرائيلي الذي يجعل من حقّ أولياء الأمور اختيار المنهاج الذي يناسب أطفالهم، وتفعيل مواجهة تحريف المناهج، وإبراز خطورتها الحقيقية عبر المؤتمرات والفعاليات والاتصال بأولياء الأمور لإقناعهم بخطورة الأمر، وجعل القضية قضية رأي عام، ودعم المجهودات التي تقوم بها بعض مجالس أولياء الأمور، ومن أهمها الكتيِّب الذي أصدره مجلس أولياء أمور مدارس الإيمان بعنوان «التعليم الحرب الصامتة في القدس: مقارنة بين الكتب الفلسطينية والمحرفة لعام 2022/2023»، وعلى الرغم من أهمية هذا الكتيب فإنه لم يحظ بالاهتمام الذي يستحقه.

وختمت بضرورة تفعيل دور مؤسسات السلطة الخاصة بالقدس للتحرك في هذا المضمار، مثل وحدة شؤون القدس ومديرية القدس التابعتين لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة لوزارة القدس، والعمل على إصدار تقارير دورية عن الحالة التعليمية في القدس، وتنظيم أرشيف ومكتبة تكون في خدمة الباحثين، ورعاية نشاطات سواء إلكترونية أم واقعية، كالمخيمات الصيفية والمعارض وغيرها من الفعاليات التي يتم فيها كسر حصار الجغرافيا التي يريد الاحتلال الإسرائيلي فيها كسر وحدة الشعب الفلسطيني، عبر تحويله إلى كتل بشرية تُعرف بمنطقتها الجغرافية؛ مقدسي وضفاوي وغزاوي ومناطق الـ 48، بحيث تجمع تلك الفعاليات بين الطلبة المقدسيين وأقرانهم من باقي المناطق لتعزيز الهوية الفلسطينية عبر الأنشطة اللا منهجية.