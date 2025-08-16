التغطية مستمرة.. حساب الشهيد أنس الشريف يوثق بداياته المهنية في تغطية حرب غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: نشر حساب الصحافي الشهيد أنس الشريف على منصات التواصل الاجتماعي، السبت، مقطع فيديو يستعيد فيه بدايات عمله مع قناة الجزيرة، حيث خاض أولى تجاربه المهنية في تغطية حرب الإبادة الجماعية على غزة.

ويظهر الشريف في الفيديو متحدثاً عن تجربته الأولى في الميدان، وكيف كان صوته وعدسته حاضرين لنقل الحقيقة كما هي، رغم الخطر والموت اللذين كانا يلاحقانه في كل لحظة.

ويواصل حساب أنس الشريف التغطية الإعلامية للأحداث في غزة بالرغم من اغتياله، في تأكيد على الالتزام بمهمة نقل معاناة المدنيين إلى العالم، مهما كان الثمن.

View this post on Instagram A post shared by أنس جمال الشريف (@anasjamal44)

اغتيل أنس الشريف مساء الأحد، 10 أغسطس/آب 2025، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية خيمة للصحافيين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة. وأسفر القصف عن استشهاد زميله محمد قريقع مراسل قناة الجزيرة، والصحافيين إبراهيم ظاهر، ومحمد نوفل، ومؤمن عليوة، ومحمد الخالدي.

وُلد أنس الشريف عام 1996 في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، وبدأ مسيرته الصحافية في تغطية العدوان الإسرائيلي على غزة منذ عام 2023.

قبل استشهاده، كان أنس قد تعرض لحملة تحريضية من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث تم اتهامه دون دليل بالانتماء لحركة حماس، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية محاولة لتبرير استهدافه.