التفافاً على العقوبات الغربية.. منتجو نفط روس يرسلون أولى شحنات مزيج اتحاد خط أنابيب قزوين للإمارات

موسكو: قال متعاملان لرويترز إن منتجي نفط روساً زوّدوا الإمارات بأولى شحناتهم من خام مزيج اتحاد خط أنابيب قزوين، في أغسطس آب وسبتمبر أيلول، ما فتح طريقَ تصدير جديداً، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى العثور على عملاء جدد، والالتفاف على العقوبات الغربية.

وعثرت موسكو على أسواق جديدة لنفطها، على الرغم من العقوبات المفروضة من دول مجموعة السبع منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وغيّرت روسيا، وهي ثالث أكبر مصدري النفط عالمياً، مسار أغلب شحناتها من النفط إلى الصين والهند وتركيا، على مدى العام المنصرم، وأرسلت أيضاً شحنات إلى دول مثل البرازيل وسريلانكا وباكستان.

وفي أغسطس آب وسبتمبر أيلول، باعت شركتان روسيّتان، هما لوك أويل الحكومية وسينجيو المستقلة، نفطهما إلى الإمارات.

وورّدت كلتا الشركتين مزيج اتحاد خط أنابيب قزوين، وهي درجة تنتجها قازاخستان في الأغلب، وتورّد إلى الأسواق العالمية عبر ميناء يوجنايا أوزيرييفكا الروسي المطل على البحر الأسود.

لكن بعض الخام الروسي يُضاف أيضاً إلى خط الأنابيب في روسيا.

وقال المتعاملان إن الناقلة بولا حمّلت شحنة من توريد سينجيو وتسويق تاجر وَرَدَ اسمه في بيانات وكيل سفن على أنه باراماونت من ميناء يوجنايا أوزيرييفكا، بين يومي 14 و15 أغسطس آب. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن (إل.إس.إي.جي) أن الشحنة أُنزلت في رصيف سفن مصفاة الرويس، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، يوم 14 سبتمبر أيلول.

وقال محام يمثل شركة باراماونت إنرجي اند كوموديتيز، ومقرها في دبي، إنها لم تسوق للشحنة. وليس لدى رويترز أي دليل على أنها فعلت ذلك.

وأظهرت بيانات إل.إس.إي.جي أيضاً أن شركة ليتاسكو، الذراع التجارية لشركة لوك أويل الروسية، شحنت، في أوائل أغسطس آب، 123 ألف طن من نفط مزيج اتحاد خط أنابيب قزوين على متن الناقلة دلتا هيلاس إلى رصيف سفن مصفاة الرويس.

وأحجمت أدنوك عن التعليق على عملية الشراء. ولم ترد سينجيو وباراماونت إنرجي ولوك أويل على طلبات من رويترز للتعليق.

وقال المتعاملان إن الإمارات، وهي منتج كبير للنفط وتورّد خام مربان إلى الأسواق العالمية، أحياناً تستورد درجات مختلفة من الخام لمصافيها من أجل الاستفادة من فروق الأسعار.

ولم تفرض الإمارات عقوبات على روسيا، ولم تشترك في تحركات الغرب على خلفية حرب أوكرانيا.

وذكر المتعاملان أن نفط مزيج اتحاد خط أنابيب قزوين المرسل إلى موانئ الإمارات، في سبتمبر أيلول، سيكون أرخص من خام مربان الإماراتي.

وقال المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية، في وقت سابق، إن نفط مزيج اتحاد خط أنابيب قزوين ليس خاضعاً لقيود العقوبات إن كان المنشأ قازاخستان، واقترح على مشتري المزيج السعي للحصول على شهادة بالمنشأ.

وأشار المتعاملان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إلى أن خام اتحاد خط أنابيب قزوين روسيُّ المنشأ يُباع بخصم عن سعر شحنات قازاخستان.

(رويترز)