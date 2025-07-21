التفتيش في الدفاتر العتيقة: ممداني يوسع نفوذه رغم محاولات خصومه تشويه سمعته

لندن- “القدس العربي”:

نشر موقع مجلة “بوليتيكو” تقريرا أعده جو أنوتا وأميرة مكي وجيسون بيفرمان، قالوا فيه إن نقاد وخصوم المرشح الديمقراطي لانتخابات عمدة نيويورك، زهران ممداني، يحاولون تشويه سمعته من خلال البحث في منشوراته السابقة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتشير المجلة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت سلاحا ذا حدين بالنسبة للمرشح الذي صدم الجميع عندما هزم مرشحين ديمقراطيين أقوياء في الانتخابات التمهيدية، ووسّع قاعدته من المؤيدين في مدينة نيويورك.

وكان المرشح ذو الميول التقدمية محلا للتدقيق بسبب أغنية راب نشرت على الإنترنت تثني على منظمة أدينت بدعم حركة حماس. كما تعرض للهجوم بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي تشكك في تكتيكات مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي) في الفترة التي سبقت مقتل الناشط في القاعدة، فرع اليمن، أنور العولقي، خلال عهد أوباما. كما أثار دعمه السابق لسحب التمويل عن الشرطة، والذي تم توضيحه بالكامل على منصة إكس، استياء كبيرا.

وتضيف المجلة أن ممداني (33 عاما) ينتمي إلى جيل من المسؤولين المنتخبين الذين نشأوا على الإنترنت، وهي تربية تعزز الفصاحة في علم العلاقات العامة على تيك توك وإنستغرام.

وغالبا ما يكون لذلك ثمن: بصمة رقمية واسعة النطاق يمكن تتبعها بعد سنوات، حتى مرحلة المراهقة. ولأن ممداني فريد من نوعه في شبابه وفي نطاق الوظيفة التي يسعى إليها، فقد خضعت آثار شخصيته على الإنترنت وأيامه المزدهرة أيضا لمستوى من التدقيق كان يمكن لمعارضيه الأكبر سناً تجنبه.

ونقلت المجلة عن عضو مجلس مدينة نيويورك، جي أوسيه، الذي انتخب للمجلس في سن الـ23 عاما: “على كل مرشح أن يحذف منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. لكنني أعتقد أن ذلك صعب جدا، فبمجرد نشر أي شيء على الإنترنت، يدوم إلى الأبد”.

وتضيف المجلة أن خصميْ ممداني الرئيسيان في الانتخابات العامة، أندرو كومو والمرشح الحالي إريك آدامز، لا يشعران بمثل هذه المخاوف، فكلاهما في الستينيات من عمره، ورغم عقود من المقابلات الصحافية والتلفزيونية، إلا أنهما يفتقران إلى سلسلة من المنشورات العفوية على تويتر أو فيسبوك أو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى التي أزعجت السياسيين الشباب على جميع مستويات الحكومة، بمن فيهم نائب الرئيس.

مثلا، يعتمد آدامز على سيل لا ينضب من القصص غير المؤكدة، وأحيانا غير الصحيحة عن سنوات تكوينه. ومع ذلك، فإن محاولات المرشح الحالي فرض سيطرته على وسائل التواصل الاجتماعي، وقرار كومو بإطلاق حملته بمونولوج مدته 17 دقيقة، تظهر أن المرشحين الأكبر سنا يفتقرون إلى الحس المتأصل في نوع الدعاية الرقمية الضرورية للوصول إلى شباب اليوم، وهم الناخبون المتوسطون غدا.

وكمثال على ذلك، حصدت حملة ممداني الساخرة لفيديو إطلاق كومو الثاني 33 ضعفا من الإعجاب. ووفقا لحملته، فقد أدت إلى ثاني أفضل يوم لها، من جمع التبرعات منذ الانتخابات التمهيدية. وحتى الآن، يبدو أن ممداني يحقق انتصارا واضحا على الإنترنت.

وقالت المجلة إن لجنة عمل سياسية تابعة للمرشح كومو، حاولت تحطيم الدعم الذي يحظى به ممداني وتعزيز مكانة كومو قبل الانتخابات التمهيدية من خلال استخدام ماضي ممداني، لكنها لم تنجح. فقد تغلب الاشتراكي الديمقراطي على الحاكم السابق بفارق يقارب 13 نقطة، ويعود ذلك جزئيا إلى شخصية ممداني الجذابة على الإنترنت، بالإضافة إلى فشل اللجنة في استغلال نفوذه الرقمي بفعالية لصالح كومو.

وظهرت في الآونة الأخيرة، منشورات عادت للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بإسرائيل وأفكار ممداني حول رأسمالية السوق الحرة، وقد أثارت غضبا بين النقاد في المنشورات اليمينية. إلا أن تأثيرها على ناخبي مدينة نيويورك كان ضئيلا، إذ يستمتع ممداني بفرحة فوزه ويكتسب المزيد من الدعم المؤسسي. لكن إيقاع القصص المتواصل يساعد الجمهوريين على مستوى البلاد على تصوير المرشح على أنه الوجه الجديد للحزب الديمقراطي الذي انحرف بعيدا نحو اليسار.

وفي منشور للنائبة الجمهورية عن نيويورك، إليس ستيفانيك على منصة إكس، أشارت فيه إلى مشاركة ممداني في بودكاست “مثل الشيوعي الحقيقي، يدعم ممداني إلغاء الملكية”، مضيفة: “هذا هو الحزب الديمقراطي في نيويورك الذي تقودينه يا KathyHochul، وقد فشلتِ في إدانة هذا الجنون الخطير”.

وفي رد على الهجمات المتكررة، قال فريق ممداني إنه يركز على رسالته ولا يبالي بمنشوراته السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال مدير الاتصالات، جيفري ليرنر، في بيان: “يريد السياسيون الفاسدون والمحللون السياسيون الاستمرار في الحديث عن تغريدات قديمة”. وأضاف: “سيواصل زهران الحديث عن رؤيته لنيويورك المتاحة للجميع، والتي حظيت بدعم تاريخي في جميع الأحياء الخمسة”.

وتعلق المجلة أن مهارة هذا المشرع للولاية، الذي شغل المنصب لثلاث فترات، في صياغة إعلانات إعلامية رقمية سريعة وفعالة ورخيصة نسبيا، كانت عاملا أساسيا في تحفيز الناخبين الشباب الذين يستهلكون الأخبار وينخرطون في الخطاب السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي والذين حضروا بأعداد قياسية بشكل حقق لممداني فوزه في يوم الانتخابات التمهيدية.

ونقلت المجلة عن الخبير الإستراتيجي الديمقراطي جون بول لوبو، قوله إن “جزءا من فعالية هذه الفيديوهات يعود إلى تفاعله مع الناس بصدق. لا يكفي أن يكون لديك حضور على الإنترنت لمدة 15 عاما، بل يجب أن تتمتع بالتعاطف والدفء النابعين من ذلك التواصل المباشر لأن الكاميرا تلتقطه”.

ويقول أندرو إبستاين، المدير الإبداعي لحملة ممداني، إن وجود رسالة تلقى صدى لدى الناخبين كان أمرا أساسيا أيضا، مضيفا أن “حيويته ومهارته في التواصل تدخلك إلى عالم الشهرة. لكن الأمر يتعلق أيضا بما يقوله بالفعل”. وتعتقد المجلة أن موهبة ممداني الخاصة في الانتشار الواسع تنبع أيضا من ارتياحه الفطري لوسائل التواصل الاجتماعي.

فملفه الرقمي ليس واسعا كغيره من السياسيين ويعود تاريخ معظم حساباته الحالية على وسائل التواصل الاجتماعي إلى ما قبل انتخابه لمنصب الولاية في عام 2020 بفترة وجيزة.

وفي مرحلة ما، غيّر ممداني حسابه على تويتر، على الرغم من أن المنشورات الموجودة على حسابه الحالي تعود إلى عام 2011، عندما كان عمره 19 عاما.

وأظهر استعراض “بوليتيكو” لمنشورات ممداني عبر العديد من المنصات، شخصية رقمية تتميز بتطور السياسات اليسارية، وإن كانت ثابتة، والتي يعود تاريخها إلى سنوات المراهقة للمرشح المبتدئ. بين النكات على تويتر والترويج لموسيقى الراب الخاصة به باسم السيد كارداموم، فإن بصمته على الإنترنت ترسم مسار نشأة سياسي اشتراكي متشدد، أصبحت رسائله حول قضايا مثل الشرطة وإسرائيل والرأسمالية الآن تحت المجهر. خلال الانتخابات التمهيدية، أنفقت لجنة العمل السياسي المؤيدة لكومو، “أصلح المدينة”، 22.4 مليون دولار لدعم كومو ومهاجمة ممداني، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مجلس تمويل الحملات الانتخابية في المدينة.

ونشرت هذه اللجنة رسائل بريدية وإعلانات أعادت نشر مقاطع صحافية من السباق الانتخابي، بالإضافة إلى منشورات لممداني على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتخابه عام 2020 لعضوية مجلس الولاية. في إحدى تغريداته على تويتر التي تداولتها لجنة العمل السياسي، كتب: “اقطعوا التمويل عنها. فككوها”، في إشارة إلى شرطة نيويورك. إلا أن ممداني أكد خلال حملته الانتخابية بأنه لا يخطط لسحب التمويل من الشرطة، بل ينوي خفض ميزانية العمل الإضافي الضخمة لشرطة نيويورك وإنشاء إدارة للسلامة المجتمعية تسند بعض المهام، مثل الاستجابة لبلاغات الصحة النفسية، إلى الضباط.

وقال إبستاين، المدير الإبداعي لحملة ممداني، إن الحملة تمكنت من الوصول إلى أعداد هائلة من الناخبين بتكلفة زهيدة جدا مقارنة بتكلفة البث، حيث تبلغ تكلفة تصوير الفيديو عادة بضعة آلاف. وفي الشهر الذي سبق الانتخابات التمهيدية، تمت مشاهدة محتوى ممداني على إنستغرام 236 مليون مرة، ولم يكن 62% من هؤلاء المشاهدين يتابعونه سابقا.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت وسائل الإعلام الإخبارية اليمينية والمؤثرون في متابعة ما انتهت إليه حملة “أصلح المدينة”. وقد أثارت مقابلة أُجريت عام 2020 مع برنامج “ذا فار ليفت شو” إلى ظهور تقارير متعددة في صحيفة “نيويورك بوست “وغيرها من وسائل الإعلام. وفيها قال ممداني للمذيعين إن “إلغاء الملكية الخاصة” سيكون أفضل من أزمة السكن الحالية، وعندما سئل عما إذا ما كانت السجون قد عفا عليها الزمن، أجاب: “ما الغرض منها؟”.

واستشهدت صحيفة “واشنطن فري بيكون” بمقابلة منفصلة أُجريت عام 2020، حيث قال ممداني إنه لا ينبغي أن يكون ضباط الشرطة هم من يستجيبون للحوادث التي “يتعرض فيها شخص ما للعنف الأسري”. كما نشرت قناة “فوكس نيوز” تغريدة قديمة تظهر ممداني وهو يوجه إصبعه الأوسط نحو تمثال كريستوفر كولومبوس.

ومع ذلك، يبدو أن فعالية هذا السيل الأخير من القصص السلبية محدودة. فهي تظهر خلال فترة الركود الصيفي، في الوقت الذي ينعم فيه ممداني بشهرة واسعة بعد فوزه الحاسم في الانتخابات التمهيدية واكتسابه حلفاء مؤسسيين أقوياء.