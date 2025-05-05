التقارب بين الأحزاب التونسية: اصطفاف أيديولوجي أم مقدمة لتوحيد المعارضة؟

تونس – «القدس العربي»: شهدت الساحة السياسية التونسية، أخيراً، مبادرات عدة للتقريب بين أحزاب المعارضة، تُرجمت بعضها إلى لقاءات بين عدد من الأطراف السياسية والمدنية، اعتبر البعض أنها مجرد اصطفاف أيديولوجي بين أطراف متشابهة فكرياً، فيما اعتبر آخرون أنها مقدمة لتوحيد القوى المعارضة في تونس.

وأعلنت حركة حق عن لقاء تشاوري مع الحزب الدستوري الحر «في إطار المبادرة المتعلقة بتجميع القوى الوطنية المدنية من أجل إعداد وثيقة تتجمع حولها مختلف القوى الحيّة في البلاد (…) وتم الاتفاق على عقد لقاءات قادمة لمواصلة المشاورات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية الاعتبارية بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة للمبادرة من أجل إيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز الأزمات التي تعيشها تونس»، وفق نص البيان.

وقال شكري عنان، الناطق باسم حركة حق، لـ»القدس العربي»: «قدمنا مبادرة للحوار الوطني الشامل للخروج من الأزمة في شباط/ فبراير الماضي، ودعونا إليها السلطة والمعارضة، ولكنها لم تجد صدى إيجابياً لدى السلطة التي واصلت سياسة التخوين ورفض الرأي المخالف وعدم قبول أي مقترحات لا تتوافق وتوجهاتها. ولذلك قررنا مواصلة التشاور مع الأطراف الأخرى من أجل تحريك المبادرة وتجميع القوى الوطنية المدنية من أحزاب سياسية مدنية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني وشخصيات وطنية وأكاديمية من أجل إيجاد أرضية عمل مشتركة (رغم اختلاف التوجهات) لخدمة المصلحة الوطنية العليا وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعيشها تونس».

وأضاف: «هذه الخطوة ستفرز – بالضرورة- واقعاً جديداً قد يغير العلاقة بين المعارضة والسلطة التي تزداد عزلة مع عدم قدرتها على إيجاد الحلول بمفردها لتجاوز الأزمات التي تعيشها تونس في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع التدهور المستمر للمقدرة الشرائية للمواطنين، فأزمة الأمة التونسية غير مسبوقة وتجاهلها يعمقها يوماً بعد يوم علاوة على التحديات الخارجية التي تشهدها البلاد».

وأعلن ائتلاف صمود، تكتل واسع يضم خبراء وحقوقيين وجمعيات من المجتمع المدني، عن لقاء تشاوري مع الحزب الدستوري الحر، في إطارة مبادرة أعلن عنها في وقت سابق وتهدف إلى «ترجمة التقارب بين القوى الحية في المجتمع المؤمنة بالنظام الجمهوري والدولة المدنية العصرية، من أجل صياغة وثيقة إطارية تستند إلى القواسم المشتركة بين مختلف هذه القوى، وتتضمن جملة من المبادئ والأسس التي يتجه التحرك في إطارها، من أجل المحافظة على مقومات الدولة الوطنية، والوقوف ضد كل الانحرافات التي تهدد المصلحة العليا للبلاد، وتكون منطلقاً لضبط الأولويات وتحديد الخطوات المشتركة للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد»، وفق بيان الائتلاف.

وقال حسام الحامّي، المنسق العام للائتلاف لـ«القدس العربي»: «جاءت المبادرة بعدما لاحظنا العديد من المبادرات على السطح، على غرار لقاء حركة حق والحزب الدستوري الحر، والشبكة التونسية للحقوق والحريات، ومنتدى القوى الديمقراطية وتنسيقية القوى الديمقراطية، والديناميكية النسوية وغيرها. ورأينا أنه نتيجة للوضع الذي تعيشه الساحة السياسية من منحى استبدادي وقمع وسجناء رأي وسياسيين، لا بد من الالتقاء حول مجموعة من القيم والمبادئ والمطالب الحقوقية واستقلال القضاء والإعلام، والتي تتفق حولها كل المعارضة التونسية».

وأضاف: «رأينا أن الوقت يسمح للتنسيق في اتجاه تأسيس عقد سياسي وطني للاتفاق على ماهية الإصلاحات التي يمكن أن نقترحها كقوى ديموقراطية سياسية ومدنية على الدستور والنظام السياسي والانتخابي، كي نضمن نظاماً سياسياً ديموقراطياً فيه توازن بين السلطات وفصل بينها، وتداول سلمي على السلطة وانتخابات نزيهة وشفافة».

واستدرك بالقول: «على أن يكون الحكم ناجزاً، أي أن من يصل إلى السلطة يجب أن تكون لديه القدرة على تنفيذ برامجه والآليات والصلاحيات كي يقوم بذلك، ولكن دون أن يتغول ويلغي بقية السلطات (كما يحدث اليوم)، ودون أن يمس باستقلالية القضاء وحرية الإعلام أو يمنع المعارضة والمجتمع المدني والخبراء من الإدلاء برأيهم وأن يكون قوة اقتراح وضغط، وبذلك تكون اللعبة الديمقراطية في إطار نظيف وشفاف وديموقراطي. هذا هو العقد السياسي لائتلاف صمود وبقية الأطراف التي نحن بصدد التشاور معها حول عدد من الأفكار».

وأكد رياض الشعيبي، القيادي في جبهة الخلاص الوطني لـ«القدس العربي»: «انفتاح جبهة الجبهة على كل القوى الديمقراطية في البلاد، وهذا ما عبرت عنه في بيانها التأسيسي، وبادرت إلى محاولة الاتصال ببقية القوى، لكن يبدو مرحلة التنسيق السياسي ما زالت تحتاج لمزيد من الوقت والنضج».

ورغم أن الشعيبي أقر بوجود «تحول نوعي في المدة الأخيرة من خلال التحركات الميدانية الدامجة لكل القوى، فضلاً عن النداءات التي عبرت عنها رموز من مختلف الحساسيات لتجاوز تناقضات الماضي والالتقاء على الحد الأدنى من المشترك الوطني».

إلا أنه اعتبر أن المبادرات المقترحة حالياً للتقارب بين القوى السياسية «ما زالت انتقائية وإقصائية، وهي قائمة على الاصطفاف الأيديولوجي وليس القبول بالآخر والتعايش معه. لذلك بدت هذه المبادرات وكأنها محاولات لتجاوز حالة التشظي الحزبي والسياسي ولا تتحرك بأفق المشترك الوطني الجامع».