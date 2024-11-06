سياسة | دولي | الولايات المتحدة

التقدمية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز تفوز في انتخابات مجلس النواب عن ولاية نيويورك

6 - نوفمبر - 2024

رائد صالحة
نيويورك- “القدس العربي”: فازت البرلمانية الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز بإعادة انتخابها يوم الثلاثاء لمقعد في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيويورك.

وتعدّ أوكاسيو كورتيز، المعروفة بأحرف اسمها الأولى AOC، صوتا صريحا وبارزا على المستوى الوطني لليسار السياسي، وقد صدمت المؤسسة الحزبية الأمريكية عام 2018 بفوزها على جو كرولي الذي شغل المنصب لمدة 10 فترات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وفي سن 29، أصبحت أصغر امرأة تُنتخب لعضوية الكونغرس على الإطلاق. أوكاسيو كورتيز، التي تمثل أجزاء من برونكس وكوينز في مدينة نيويورك، هي جزء من مجموعة غير رسمية من المشرعين التقدميين في مجلس النواب والمعروفة باسم “الفريق”، وهي معروفة بتضامنها مع القضية الفلسطينية، ومعارضتها الشديدة للتمويل الأمريكي للحرب الإسرائيلية الدامية على غزة.

