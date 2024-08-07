التقدمية كوري بوش تخسر الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميسوري

ميسوري- “القدس العربي”: خسرت النائبة التقدمية كوري بوش (ديمقراطية) الانتخابات التمهيدية في ميسوري يوم الثلاثاء في أحدث ضربة لـ “الفريق” التقدمي في الكونغرس، وفقًا لتوقعات من مقر مكتب القرار.

وقال محللون أمريكيون إن هزيمة بوش أمام المدعي العام في سانت لويس ويسلي بيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الدائرة الأولى للكونغرس تجعلها العضو الثاني في المجموعة الذي يخسر إعادة انتخابه بعد النائب جمال بومان (ديمقراطي من نيويورك) في وقت سابق من هذا العام.

وجاءت خسارة بوش بعد ان تدقفت الأموال من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة في السباق الانتخابي لدعم منافسها بيل، ، حيث أنفقت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) ومشروع الديمقراطية المتحدة (يو دي بي)، وهي لجنة العمل السياسي التابعة لأيباك، حوالي 9 ملايين دولار لهزيمة بوش، المناصرة للقضية الفلسطينية.