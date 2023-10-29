التقدميون في الكونغرس: فرصة نجاح بايدن في الانتخابات الرئاسية أقل الآن بسبب موقفه من غزة

واشنطن- “القدس العربي”: حذر التقدميون في الكونغرس من أن فرصة الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن في الفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة قد أصبحت أقل الآن بسبب موقفه من غزة وإسرائيل.

وقالت النائبة براميلا جايابال ( ديمقراطية من واشنطن) إن طريقة رد الرئيس بايدن على حرب إسرائيل ضد حركة حماس قد تكلفه أصوات المسلمين الأمريكيين.

وقالت جايابال في برنامج “واجه الصحافة” إن “الشعب الأمريكي، في الواقع، بعيد جدًا عن موقف الرئيس وحتى أغلبية أعضاء الكونغرس بشأن إسرائيل وغزة.”

وأوضحت “لقد كنت أحد أكبر مؤيدي الرئيس بايدن ، لقد كنت فخوراً بأن أكون شريكاً لأنه كان شجاعاً وقوياً على الجبهة الداخلية، على الرئيس أن يتحلى بنفس القدر من الشجاعة في هذه القضية حتى نحافظ على الوحدة داخل بلادنا”.

وأضافت “أعتقد أنه سيواجه تحديًا لشرح قضية بهذه الأهمية الأخلاقية للشعب الأمريكي”.

وأكدت جايابال أن ” الشعب الأمريكي لا يؤيد تبادل “جريمة حرب بجريمة حرب أخرى”- على حد تعبيرها- وأنه ” يجب أن يكون حذراً بشأن ذلك”.