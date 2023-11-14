التقدميون في الكونغرس يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة

واشنطن- “القدس العربي”: جدد العديد من التقدميين في مجلس النواب الأمريكي، بقيادة “الفرقة”، الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، وقالوا إنه لا ينبغي للولايات المتحدة تقديم المزيد من المساعدة لإسرائيل في حربها ضد حماس.

وهتفت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميسوري، كوري بوش “وقف إطلاق النار الآن! وقف إطلاق النار الآن” مع حشد من المشرعين الليبراليين الآخرين الذين وقفوا بجانبها خارج مبنى الكابيتول ليلة الإثنين.

وأكد المشرعون التقدميون أن الحرب بين إسرائيل وحماس يجب أن تتوقف على الفور.

وقالت النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان)، وهي العضو الفلسطيني الوحيد في الكونغرس “يجب على زملائي أن يدركوا إنسانيتنا المشتركة، وقيمة الحياة البشرية”، ” هناك ملايين الأشخاص في جميع أنحاء بلادنا الآن يشعرون بالرعب وهم يشاهدون الحكومة تدعم العقاب الجماعي للفلسطينيين”.

وقد انتقدت طليب مراراً الحكومة الإسرائيلية وكذلك الرئيس جو بايدن. وأكدت طليب أن الرئيس لا يهتم بما تقول إن معظم الناس يريدونه.

وقالت “الرئيس بايدن، أتمنى أن تكون مستمعًا. أنا ثابت في قول هذا مراراً، يجب أن تستمعوا إلى أصوات غالبية الأمريكيين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار الآن”.