التقدميون في الكونغرس يعربون عن قلقهم من الوضع الإنساني في غزة

واشنطن – “القدس العربي”: بعث مشرعون تقدميون في الكونغرس برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن مفادها أن ” رد إسرائيل على هجوم حماس يجب أن يحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين ويلتزم بالقانون الدولي”.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ، والتي وقعها 55 مشرعًا : “نكتب للتعبير عن مخاوفنا بشأن الوضع الإنساني المتكشف في غزة بينما ترد إسرائيل على هجوم حماس”.

وقال المشرعون: “نحن نؤمن بشدة أن رد إسرائيل يجب أن يأخذ في الاعتبار ملايين المدنيين الأبرياء في غزة، الذين هم أنفسهم ضحايا لحماس ويعانون من عواقب حملتها”.

وتحدد رسالة المشرعين خمسة طلبات لإدارة بايدن، بما في ذلك الضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي والمساعدة في إنشاء ممر إنساني.

وقادت رئيسة التجمع التقدمي في الكونغرس براميلا جايابال (واشنطن) وزملاؤها النواب الديمقراطيون جان شاكوفسكي (إلينوي) ومارك بوكان (ويسكونسن) وجيم ماكغفرن (ماساتشوستس) الجهود، وفقًا لبيان صادر عن مكتب جايابال.

وشدد المشرعون في الرسالة على أنهم “قلقون للغاية” بشأن الأمر الإسرائيلي الأخير بإخلاء مليون مدني من غزة في غضون 24 ساعة، مشيرين إلى تحذيرات الأمم المتحدة من أن مثل هذا الأمر يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

ويمارس المشرعون ضغوطًا على البيت الأبيض “لإيصال رسالة مفادها أن رد إسرائيل في غزة يجب أن يتم وفقًا للقانون الدولي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين”.