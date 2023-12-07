سياسة | دولي | الولايات المتحدة

التقدميون في الكونغرس يقولون إن إسرائيل تستهدف المدنيين في غزة- (فيديوهات)

7 - ديسمبر - 2023

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: اجتمع التقدميون في مجلس النواب أمام “الكابيتول هيل” يوم الخميس للدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وقالوا إن إسرائيل تستهدف المدنيين وترتكب “إبادة جماعية”.

وعقدت النائبة كوري بوش، الديمقراطية عن ولاية ميسوري، المؤتمر الصحافي جنباً  إلى جنب مع النائبتين إلهان عمر (الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا) ورشيدة طليب ( الديمقراطية عن ولاية ميشيغان)، كما قاموا بدعوة أعضاء منظمة أطباء بلا حدود، التي تقدم المساعدات الإنسانية في غزة

وقالت بوش: “عندما نسمع خطاب الإبادة الجماعية، وعندما نشهد الدمار والقتل الجماعي، وعندما نمول القنابل التي يتم إسقاطها، وعندما نتجاهل عمدا المعاناة، فإننا نسمح بالتواطؤ بارتكاب الفظائع الجماعية”.

وقالت: “أسمحوا لي أن أكون واضحا بشأن ما يحدث: هذه جرائم حرب. إن استهداف المدنيين جريمة حرب، واستهداف المرافق الطبية جريمة حرب، والتجويع ومنع المياه والكهرباء جريمة حرب”.

وأضافت أنّ ” قتل 2.3 مليون شخص يعد جريمة حرب، ونحن نرفض الصمت”.

 

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 12:22 ص

    إن أمريكا , بطريق التغيير !
    الشباب المتقدم بإزدياد !!
    و لا حول و لا قوة الا بالله

    رد
  2. يقول جمعة بن سالم:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 5:34 ص

    امريكا قاتلة الأطفال و حارقة المستشفيات هي العدو الاول للانسانية .و لكنها ستخرج من غزة مهزومة ذليلة كما خرجت ذليلة و مهانة من لبنان و افغانستان .و ستكسر ارادة اطفال غزة جبروت و حقد و نازية القنابل الأمريكية .

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  3. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 12:58 م

    صحيح جدا جدا 🇵🇸😫🇵🇸😫🇵🇸😫🇵🇸

    رد

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