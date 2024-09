التقدميون في الكونغرس يقولون إن إسرائيل تستهدف المدنيين في غزة- (فيديوهات)

واشنطن- “القدس العربي”: اجتمع التقدميون في مجلس النواب أمام “الكابيتول هيل” يوم الخميس للدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وقالوا إن إسرائيل تستهدف المدنيين وترتكب “إبادة جماعية”.

وعقدت النائبة كوري بوش، الديمقراطية عن ولاية ميسوري، المؤتمر الصحافي جنباً إلى جنب مع النائبتين إلهان عمر (الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا) ورشيدة طليب ( الديمقراطية عن ولاية ميشيغان)، كما قاموا بدعوة أعضاء منظمة أطباء بلا حدود، التي تقدم المساعدات الإنسانية في غزة

وقالت بوش: “عندما نسمع خطاب الإبادة الجماعية، وعندما نشهد الدمار والقتل الجماعي، وعندما نمول القنابل التي يتم إسقاطها، وعندما نتجاهل عمدا المعاناة، فإننا نسمح بالتواطؤ بارتكاب الفظائع الجماعية”.

وقالت: “أسمحوا لي أن أكون واضحا بشأن ما يحدث: هذه جرائم حرب. إن استهداف المدنيين جريمة حرب، واستهداف المرافق الطبية جريمة حرب، والتجويع ومنع المياه والكهرباء جريمة حرب”.

وأضافت أنّ ” قتل 2.3 مليون شخص يعد جريمة حرب، ونحن نرفض الصمت”.

Bombing a hospital is among the gravest of war crimes. The IDF reportedly blowing up one of the few places the injured and wounded can seek medical treatment and shelter during a war is horrific.@POTUS needs to push for an immediate ceasefire to end this slaughter. https://t.co/dPJ48dyDe8

— Ilhan Omar (@IlhanMN) October 17, 2023