التقدميون في الكونغرس يهاجمون بلينكن بعد اغتيال ناشطة أمريكية برصاص الاحتلال الإسرائيلي- (تدوينات)

واشنطن- “القدس العربي”: هاجمت النائبة الأمريكية براميلا جايابال ، الجمعة، إسرائيل بعد أن وردت أنباء عن قيام قوات الاحتلال بقتل الناشطة الأمريكية آيسينو (عائشة نور) إزجي إيجي، بينما كانت الشابة البالغة من العمر 26 عامًا تحتج على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني.

وقالت جايابال (ديمقراطية من واشنطن) في بيان: “قلبي مع أسرة آيسينور وأصدقائها وأحبائها. هذه مأساة مروعة، وأقدم تعازيّ لكل من حزنوا عليها اليوم. ويعمل مكتبي بنشاط لجمع المزيد من المعلومات حول الأحداث التي أدت إلى وفاتها”.

وتخرجت إيجي، التي تحمل الجنسيتين الأميركية والتركية، من جامعة واشنطن في وقت سابق من هذا العام.

وقالت جايابال، التي ترأس الكتلة التقدمية في الكونغرس: “أنا منزعجة للغاية من التقارير التي تفيد بمقتلها على يد جنود من القوات الإسرائيلية”، حسبما ذكر موقع “كومن دريمز”.

ونقلاً عن شهود، قُتلت إيجي “برصاصة متعمدة في الرأس” في بلدة بيتا، بالقرب من مستوطنة إسرائيلية تدعى إيفياتار.

وقالت “إن مقتل مواطن أمريكي هو دليل رهيب على هذه الحرب العبثية التي تعمل على تصعيد التوترات في المنطقة”.

واتهمت النائبة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “بأنها لم تفعل شيئا لوقف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، والذي غالبا ما يشجعه وزراء اليمين في حكومة نتنياهو”.

وقد قدمت الحكومة الأمريكية لإسرائيل الدعم الدبلوماسي ومليارات الدولارات في صورة مساعدات عسكرية غير مشروطة.

وردت النائبة الأمريكية رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان)، وهي الفلسطينية الأمريكية الوحيدة في الكونغرس والمنتقدة الشرسة للاحتلال الإسرائيلي، على مقتل إيجي من خلال انتقاد الدبلوماسيين الأمريكيين في سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة.

Neither Hersh Goldberg-Polin nor Aysenur Egan Eygi would be dead today it weren’t the USA’s failed policies concerning the continued siege on Gaza, Netanyahu, and the IDF’s intransigence. If Biden had remained steadfast to American Law, his own policies concerning military aid,… https://t.co/jAq32GFaKH

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: “نحن على علم بالوفاة المأساوية للمواطنة الأميركية أيسينور إيجي اليوم في الضفة الغربية. ونقدم خالص تعازينا لعائلتها وأحبائها. ونحن نجمع بشكل عاجل المزيد من المعلومات حول ظروف وفاتها، وسيكون لدينا المزيد لنقوله عندما نتعلم المزيد. ليس لدينا أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأميركيين”.

وفي إشارة إلى تصريحه، قالت طليب : “مرحبًا، كيف ماتوا يا مات؟ هل كان سحرًا؟ من أو ما الذي قتل آيسنور؟ أسأل نيابة عن الأمريكيين الذين يريدون أن يعرفوا”.

وانتقدت النائبة التقدمية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بسبب “فشله التام والكامل في الحفاظ على سلامة الأمريكيين”، وحثته على “القيام بشيء لإنقاذ الأرواح!”

كما أعادت طليب نشر قائمة بأسماء الأميركيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية، والتي أعدها مراسل قناة زيتيو نيوز بريم ثاكر . وبالإضافة إلى إيجي، تشمل القائمة الفتيان محمد خضور وتوفيق عبد الجبار؛ وعامل المطبخ المركزي العالمي جاكوب فليكنجر؛ والصحافية شيرين أبو عاقلة؛ وناشطة السلام راشيل كوري.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة “الفوز بدون حرب” سارة هاغدوستي: “اليوم، قُتل مواطن أمريكي آخر بالرصاص في الضفة الغربية، ومن المؤكد تقريبًا على يد جنود إسرائيليين”، وحثت إدارة الرئيس جو بايدن على توجيه مكتب التحقيقات الفيدرالي لبدء تحقيق فوري.

وأكدت أن “مأساة اليوم ليست حدثا فرديا. فقد تزايدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، التي يقودها المستوطنون اليمينيون بدعم من أجهزة الأمن الإسرائيلية”، وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة. ففي الأيام العشرة الماضية وحدها، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 36 فلسطينيا في الضفة الغربية، بما في ذلك ثمانية أطفال”.

3 U.S. citizens have now been killed in the West Bank in 11 months. There MUST be justice & accountability. The Netanyahu gvt hasn't provided that & the Biden Admin needs to do more to obtain it.

Those responsible must be held accountable & the DOJ must take action if necessary: https://t.co/QTja0vFzkN pic.twitter.com/wTDS0AEJzl

— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) September 6, 2024