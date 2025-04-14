التكالب على الشرق الأوسط

في الذاكرة الجماعية لشعوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شكّلت تنافسات القوى العظمى مصير المنطقة في مراحل حرجة متعددة. ففي النصف الأول من القرن العشرين، وبعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى، شكّل التنافس الاستعماري بين بريطانيا وفرنسا الحدود الحديثة والدول القومية في الشرق الأوسط. ومع اقتراب نهاية القرن، وبعد خمس حروب عربية إسرائيلية، توسطت القوى العظمى، ولا سيما الولايات المتحدة، في معاهدات سلام حاسمة ومفاوضات متعددة الأطراف.

أدى الغزو العراقي للكويت عام 1990 إلى تمركز دائم للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وتُوِّجت سلسلة من الأحداث اللاحقة – بما في ذلك هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية – بالغزو الأمريكي للعراق عام 2003، مُرسِّخةً بذلك مكانة الولايات المتحدة كقوة مهيمنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع ذلك، سرعان ما وجدت واشنطن نفسها غارقة في أزمات جيوسياسية متتالية، ناجمة عن تنامي النفوذ الإيراني، وصعود الجهات الفاعلة غير الحكومية، واستمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتزايد الشكوك بين حلفاء أمريكا بشأن التزاماتها الأمنية.

تقع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم في قلب المنافسة بين الولايات المتحدة ومنافسيها من القوى العظمى، الصين وروسيا. فقد ازداد انشغال الصين بتأمين إمدادات الطاقة من الخليج، بينما استثمرت روسيا في حماية حلفائها القلائل في المنطقة، وفي زعزعة هيكل الأمن الإقليمي الذي تقوده الولايات المتحدة. تدرك القوى الثلاث الأهمية الجيوستراتيجية للمنطقة والمخاطر التي تشكلها على السلام والأمن العالميين، بالإضافة إلى فرصها الاقتصادية وسكانها الشباب. كل هذا جذب القوى العظمى إلى المنطقة بحثًا عن وجود عسكري، وحلفاء أمنيين، وشركاء تجاريين، وحصص سوقية، وفرص استثمارية.

تباينت نجاحات القوى، مما خلق خريطة جيوستراتيجية معقدة لا تصلح للتعميمات الشاملة. في السنوات الأخيرة، دار الكثير من النقاش في دوائر السياسة الأمريكية حول التحول نحو آسيا وانخفاض عائد استمرار التدخل الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكثيرًا ما وصفت الحكمة التقليدية في واشنطن المواقف الأمريكية الأخيرة تجاه الشرق الأوسط بأنها إشارة إلى «التراجع» أو «الانسحاب»، مع الحذر من كيفية استغلال الصين أو روسيا للفراغ الذي سيخلفه ذلك. كثيرًا ما يُستشهد بالانفراج الذي توسطت فيه بكين بين إيران والمملكة العربية السعودية عام 2023 كدليل على هذا التحول. ومع ذلك، فإن البيانات التي تتيحها قاعدة بياناتنا حول تعاملات القوى العظمى الثلاث مع المنطقة تكشف عن الحاجة إلى تحليل أكثر دقة، حيث ظهرت أنماط تعامل مختلفة تختلف من دولة إلى أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن منطقة فرعية إلى أخرى في المنطقة.

تقع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم في قلب المنافسة بين الولايات المتحدة ومنافسيها من القوى العظمى، الصين وروسيا

لنأخذ شبه الجزيرة العربية كمثال. من المملكة العربية السعودية المُصدرة للنفط إلى اليمن الذي مزقته الحرب، كانت هذه المنطقة الفرعية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محط أنظار العالم في السنوات الأخيرة. فهي موطن لنقاط اختناق تجارية دولية مثل مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وكابلات بحرية حيوية ولكنها معرضة للخطر في البحر الأحمر، وأكبر الدول المنتجة للنفط. وقد أوضحت هجمات الحوثيين الأخيرة على الشحن الدولي تحديات السلام والأمن الناشئة عن هذه المنطقة الفرعية. وكان للاضطرابات في البحر الأحمر آثار كبيرة على جميع القوى العظمى: فقد شهدت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتفاع تكاليف الشحن من الصين إلى البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 44٪ في ديسمبر 2023، نتيجة لهجمات الحوثيين. كما تأثرت روسيا أيضًا، حيث كان من المحتمل أن يؤدي إعاقة الوصول إلى قناة السويس إلى عرقلة صادرات النفط الروسية إلى الهند.

في هذه المنطقة الفرعية، يتحدى تأثير القوى العظمى الثلاث وتفاعلاتها مع الجهات الفاعلة الإقليمية أي تفسير تبسيطي. في حين أن واشنطن لا تحتاج مع تزايد قلقها بشأن انخراطها الدبلوماسي والأمني ​​مع دول الخليج، أصبحت عناصر أخرى من النفوذ الجيوستراتيجي مجالات خلاف مع بكين وموسكو.

تجاوز العدد الهائل من التفاعلات بين الدول، كالزيارات الثنائية – سواءً في أيٍّ من البلدين أو في موقع ثالث – بين الولايات المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وعُمان وقطر واليمن بين عامي 2012 و2022، العدد الإجمالي للزيارات بين روسيا والصين وهذه الدول المذكورة آنفًا. وحتى مع ادعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن علاقات بلاده مع الإمارات العربية المتحدة «على مستوى عالٍ غير مسبوق»، إلا أن عدد الاجتماعات الثنائية بين البلدين لا يزال أقل من الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فقد ازدادت العلاقات الاقتصادية – وخاصةً التجارية – بين الصين والمنطقة بشكل ملحوظ. وقد تُفسر عوامل عديدة هذه القفزة: فزيادة العلاقات التجارية قد لا تتوافق بالضرورة مع دفء العلاقات الدبلوماسية، ولكنها قد تنبع من احتياجات عملية. وقد أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ مرارًا وتكرارًا على أهمية أمن الطاقة، مع استمرار نمو الطلب الصيني على النفط. من ناحية أخرى، يُمكن تفسير انخفاض حجم التجارة بين الولايات المتحدة والعديد من دول الخليج جزئيًا بطفرة النفط الصخري الأمريكي.

وبعيدًا عن العلاقات التجارية، تعززت العلاقات الأمنية الأمريكية مع شبه الجزيرة العربية بالتأكيد بين عامي 2012 و2022. وقد تجاوزت صادرات الأسلحة الأمريكية إلى البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في عام 2022 صادراتها إلى هذه الدول بكثير قبل عقد من الزمان. إلى الكويت، صدّرت أمريكا 22 مليون وحدة من طراز TIV في عام 2012، بينما ارتفع العدد بشكل كبير إلى 2014 مليون وحدة في عام 2022. وبالمقارنة، ظلت صادرات الأسلحة من الصين إلى المنطقة دون الإقليمية راكدة نسبيًا. وبالإضافة إلى صادرات الأسلحة، تُعدّ الولايات المتحدة الدولة الوحيدة من بين الدول الثلاث التي لديها قواعد عسكرية ونشر كبير للقوات في المنطقة.

ورغم التصورات بانسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط والمخاوف من فراغ قد تملأه الصين أو روسيا، فإن واقع التعامل أكثر تعقيدًا. تُظهر البيانات أنماطًا متباينة من النفوذ والتفاعل، كاشفةً أنه في حين شهدت التجارة مع الصين طفرةً ملحوظة، تحتفظ الولايات المتحدة بعلاقات دبلوماسية وأمنية متينة في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية. والشاهد أن الأهمية الاستراتيجية المستمرة للمنطقة للسلام والأمن العالميين تستدعي فهمًا دقيقًا للشرق الأوسط متعدد الأطراف وامتناعا عن التعميمات السريعة.

كاتب من مصر