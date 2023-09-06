التكلفة الإجمالية 6 ملايين ريال.. فنان سعودي يستعرض غرفة السينما بمنزله- (فيديو)

“القدس العربي”: استعرض مشهور سناب شات السعودي غازي الذيابي فخامة منزله الجديد بجدة في المملكة العربية السعودية، والذي كلّفه ملايين الريالات السعودية، لتكون إجمالي التكلفة بعد البناء والتشييد والتأسيس نحو 6 ملايين ريال.

بدأ غازي الذيابي في استعراض غرفة السينما بمنزله، والتي اختار لها موقعاً خارجياً لا يجرح البيت من الداخل، حيث شيد لها باباً مستقلاً على جانب الباب الرئيسي للفيلا.

ودخل غازي الذيابي إلى الغرفة التي أطلق عليها اسم غرفة السينما، والتي اختارها على الطراز الحديث باستايل الجلسات السعودية المستديرة، واضعا كراسي غطت الغرفة، فضلا عن شاشة كبيرة للعرض في منتصف الحائط الرئيسي، بحسب مجلة ليالينا.