التكية والكتاتيب والبكالوريا.. هل تعود مصر إلى الخلف؟

القاهرة- “القدس العربي”:

تسعى الحكومة المصرية لإيجاد مسميات ذات دلالات تاريخية للمشروعات الاجتماعية والتعليمية التي تسعى لتنفيذها، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا وانتقادات حول ماهية الأسماء، واعتبرها البعض عودة إلى الخلف.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، الدكتورة مايا مرسي، إن هناك دراسة جارية لإعادة إحياء فكرة “التكية” كمظهر من مظاهر التكافل المجتمعي، بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية والمؤسسات الأهلية الكبرى.

ويعود مصطلح التكية في مصر إلى الاحتلال العثماني، وهي نوع من العمائر الدينية وأُنشئت خاصة لإقامة المنقطعين للعبادة من المتصوفة ومساعدة عابري السبيل، والتكية من المنشئات الدينية التي حلَّت محل “الخنقاوات” في العهد المملوكي.

وبيّنت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي عقدته الأحد، أن هذه المبادرة تستهدف توفير وجبات ساخنة ومتكاملة للفئات الأولى بالرعاية، وكبار السن، والأشخاص بلا مأوى، في إطار منظومة إنسانية تحفظ كرامة المستفيدين وتضمن استدامة الخدمة.

وأضافت أن الوزارة تعمل على إعداد نموذج تشغيلي للتكية يضمن تكامل الجهود الحكومية والأهلية، ويرتكز على مفاهيم العدالة الاجتماعية والتمكين.

وأثار حديث الوزيرة، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني على فيسبوك: “ما بعد الحداثة.. عودة الكتاتيب والتكية والبكالوريا”.

وكتب شريف عبدالغفور على صفحته في فيسبوك: “التكية هي مؤسسة دينية وخيرية تاريخية، تجمع بين العبادة، الضيافة، التكافل الاجتماعي، ورعاية الفقراء والمحتاجين، وتُعتبر رمزًا للعطاء والتضامن في الثقافة الإسلامية والعثمانية، ويرجعونا الدولة العثمانية”.

دور المجتمع المدني

في الموازاة، كتب نور خليل، مدير منصة اللاجئين في مصر، إن اقتراح عودة التكية الذي تعمل عليه وزارة التضامن الاجتماعي، اقتراح جيد جدا ومهم للغاية، خاصة في الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها ملايين المصريين”.

لكنه عاد وأكد أن إشكاليته تتعلق بأنه مشروع حكومي، لافتا إلى أن مثل هذه الأمور، تتعلق بدور المجتمع المدني “الخيري” في توفير هذا النوع من المطابخ المفتوحة التي توفر وجبات جاهزة يوميا للفئات ما تحت خط الفقر، وهو خط أخير في الأمن الغذائي وضمانة للفئات الأكثر ضعفا داخل المجتمعات.

وتابع: “دور الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي هو توفير مساحة للمجتمع المدني والمبادرات الشبابية للقيام بمثل هذه الأمور، وهذا يتطلب إعفاء من شروط كثيرة وتقبل وجود تكيات غير مسجلة بدون تصريح عمل منظمة، وتوفير رقابة مرنة من وزارة الصحة، وإيجاد مساحات للنوع هذا من النشاط -مثل مراكز الشباب، وضمان الاستمرارية”.

ولفت إلى وجود تجارب كثيرة يمكن النظر إليها، مثل مطابخ منظمة “كاريتاس” في إيطاليا الموجودة في كل مدينة وتوفر وجبات جاهزة ومساحة للأشخاص لشحن هواتفهم أو الاستحمام، وتجربة السودانيين مع المطابخ المركزية التطوعية بعد الحرب ورفضهم حتى شروط التمويل الدولي بتسجيل الأشخاص لضمان عدم تعرضهم للخطر وتوفير الطعام للجميع دون تمييز أو إعانة أو متطلبات مرهقة، عندنا مطابخ المنفى من جنسيات مختلفة في فرنسا”.

وزاد: “لدينا تجربة في مضايف الصعيد والتكيّات الصوفية في أماكن كتير في مصر التي يمكن للشخص أن يدخلها ويحصل على وجبات دون أن يسأله أحد عن هويته، وتجربة موائد الرحمن الموسمية في شهر رمضان.

الكتاتيب

لم تكن التكية هي الوحيدة التي أثارت جدلا، وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية أواخر العام الماضي، إطلاق مبادرة “عودة الكتاتيب”، التي تهدف إلى إحياء دور الكتاتيب في تعليم القرآن الكريم بأسلوب تربوي سليم.

ودعت المواطنين الراغبين في المشاركة إلى التواصل مع مسؤولي شؤون القرآن الكريم في المحافظات المختلفة، مع توفير أرقام الهواتف لجميع المسؤولين لتسهيل عملية التسجيل والتواصل.

وبيّنت الوزارة وقتها أنها ستستقبل طلبات المشاركة من خلال التوجه إلى أقرب إدارة أوقاف فرعية أو الاتصال المباشر بمسؤولي شؤون القرآن الكريم.

ووفق ما ذكره موقع هيئة الاستعلامات المصرية، فقد عرفت مصر منذ العصر الفرعوني ما يعرف بـ”مدارس المعبد”، التي تشبه الكتاتيب، وتوسعت بشكل لافت مع انتشار الإسلام في مصر، وكانت تقام في مبانٍ ملحقة بالمساجد أو مبانٍ مستقلة بذاتها، وهي عبارة عن مؤسسة تعليمية أولية لتعليم الأطفال القراءة والكتابة والقرآن، وتخرج منها العديد من المفكرين أبرزهم رفاعة الطهطاوي، وطه حسين، والعديد من الشيوخ وعلماء الدين الإسلامي.

تُشرف وزارة الأوقاف على مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، والتي يبلغ عددها 4000 مركز على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يصل عددها لـ6000. وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أكد أن الوزارة تستهدف عودة الكتاتيب إلى القرى بشكل تدريجي بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، مُضيفًا أن الوزارة ستفتح بعض مُلحقات المساجد لتكون مقرا للكتاتيب التي تُساعد وتُعاون وتُكمل عمل وزارة التربية والتعليم.

وشدد الوزير، على أن الكُتَّاب سيكون منبرًا للعلم والمعرفة، ويبني شخصية الإنسان على الخلق القويم، ويرسخ معانى الصلة والود والتقدير بين الصغير والكبير، وبين أبناء الوطن جميعًا، لافتًا إلى أن الوزارة خصصت ميزانية لدعم وتمويل الأنشطة الخاصة بالقرآن الكريم، والمسابقة العالمية للقرآن الكريم، ومعاشات نقابة القراء، كما تتحمل نفقات المدارس القرآنية، ومكاتب التحفيظ، ومكاتب إعداد المُحفظين، لتشجيع حفظ القرآن والتيسير على الحفظة، ومُساعدة الأسر التى تريد تحفيظ أبنائها كتاب الله، حيث يتم التحفيظ بالمجان على أيدى أئمة ودعاة الوزارة، الذين يتم اختيارهم بعناية فائقة لأداء هذه الرسالة، حيث يتم اختبار الراغبين فى العمل بهذه المكاتب بإخضاعهم لاختبارات الحفظ، والتجويد، والأحكام، على يد أعضاء لجنة من إدارة شؤون القرآن بالوزارة، فضلًا عن وجود مراكز لإعداد المُحفظين على مستوى البلاد.

البكالوريا

وكان إعلان وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف عن تغيير نظام الثانوية العامة، أثار جدلا واسعا، بعد اختيار الوزير اسم “البكالوريا” للنظام الجديد، خاصة أن بداية نظام البكالوريا في مصر تعود لعام 1905، وكان يهدف إلى إعداد الطلاب للالتحاق بكليات القمة واستمر العمل به لمدة 23 سنة متواصلة، قبل أن يستبدل بنظام الثانوية العامة.

ويعد هذا التعديل هو الثاني الذي يدخله الوزير على نظام الثانوية العامة في أقل من عام، فبعد شهر من توليه المنصب في يوليو/ تموز 2024، أعلن عبد اللطيف، إعادة هيكلة الثانوية العامة، بما يتضمن تخفيض عدد المواد التي يدرسها الطالب، مع الاكتفاء بالتركيز على اللغة الإنكليزية وجعل اللغة الثانية “الفرنسية أو الألمانية” مواد رسوب ونجاح دون إضافة الدرجات التي يتحصل عليها الطالب إلى مجموعه الكلي.

ووفق وزير التعليم المصري، فإن البكالوريا تتضمن ثلاث مراحل، الأولى، ممثلة في الصف الأول الثانوي، ويدرس فيها الطالب عددا من المواد الأساسية تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ المصري، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية، والبرمجة وعلوم الحاسوب.

أما المرحلة الرئيسة وهي الصف الثاني الثانوي، تتضمن المواد الأساسية في جميع التخصصات، وهي مواد اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى، إضافة إلى المواد التخصصية.

أما بخصوص مواد المرحلة الرئيسة، الصف الثالث الثانوي، فإنها تتضمن مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية.

وشهدت مصر منذ عام 2013، تغييرات عديدة في نظام الثانوية العامة، حيث تولى المسؤولية 6 وزراء تعليم. وفي عام 2015، جرى تغيير نظام الامتحانات ليصبح امتحان الثانوية المؤهل للجامعات على سنة واحدة، بعد أن ظل لسنوات تراكميا يشمل الدرجات التي حصدها الطالب في الصفين الثاني والثالث الثانوي.

ثم أقدم وزير التعليم الأسبق طارق شوقي عام 2017، على تغيير نظام الامتحانات واعتماد نظام “البوكلت” وحاول تقديم مشروع المجموع التراكمي ورفضه مجلس الشيوخ.

والعام الماضي ومع تولي عبد اللطيف منصب وزير التعليم، أعاد هيكلة نظام الثانوية، وخفض عدد المواد الدراسية، قبل أن يقرر العمل بنظام البكالوريا.