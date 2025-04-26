عشرات الإصابات إثر انفجار كبير بميناء في بندر عباس بإيران- (صور وفيديوهات)

طهران: أسفر انفجار قوي وقع السبت في مرفأ رئيسي قريب من مدينة بندر عباس في جنوب إيران عن سقوط عشرات الجرحى، على ما أفاد الإعلام الرسمي الذي لم يعط على الفور أي توضيح حول سبب الانفجار.

ونقل التلفزيون الرسمي عن خدمات الطوارئ أن “281 شخصا جرحوا، وتمّ نقل العشرات منهم إلى المراكز الطبية القريبة” في محافظة هرمزكان حيث يقع ميناء الشهيد رجائي.

افنجار ضخم في ميناء بندر عباس في ايران.

اسرائيل خلف التفجير pic.twitter.com/jXzxoAy1AF — Oday (@Oday7750) April 26, 2025

ووقع الانفجار بالتزامن مع انطلاق جولة ثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

وقال مسؤول محلي معني بإدارة الأزمات للتلفزيون الرسمي “سبب الواقعة هو انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف ميناء الشهيد رجائي. نجلي حاليا المصابين وننقلهم إلى المراكز الطبية”.

اوه اوه! عجب انفجاری بوده

اسکله شهید رجایی بندرعباس pic.twitter.com/bCAIrAbBij — سی سی خانوم (@cicikhanoom) April 26, 2025

انفجار قوي في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس / جنوب #إيران يشبه انفجار #مرفأ_بيروت من حيث الشدة وقوة العصف. وأسباب الانفجار لا تزال مجهولة.

ملاحظة: أظن أنني أعرف أسباب الانفجار أو على الأقل أعرف المادة التي تسببت به، وهي ليست الأمونيوم بالطبع. pic.twitter.com/gllKGdZbxo — Dr. MOHAMMAD ALZGHOOL (@DAlzghoul) April 26, 2025

وأوضحت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أنه جرى تعليق أنشطة الميناء من أجل إخماد الحريق و”يُحتمل أن يكون العديد من الأشخاص أصيبوا أو حتى لقوا حتفهم” وذلك بالنظر إلى أن عدد موظفي الميناء كبير.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الانفجار تسبب في تحطيم نوافذ على بعد عدة كيلومترات، وجرى تداول لقطات على الإنترنت تظهر سحابة دخان ترتفع عقب الانفجار.

وتعرضت أجهزة الكمبيوتر في الميناء نفسه لهجوم إلكتروني عام 2020 تسبب في اضطرابات كبيرة في المسارات المائية والطرق المؤدية إلى المنشأة. وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد ذكرت أن إسرائيل، العدو الإقليمي للجمهورية الإسلامية، تقف على ما يبدو وراء ذلك ردا على هجوم إلكتروني إيراني سابق.

انفجار في ميناء بندر عباس جنوبي ايران والذي مايزال سببهُ مجهولاً بردا وسلاما ان شاء الله pic.twitter.com/qRlWwrhgBj — علي الشمري (@ALnajafi5050) April 26, 2025

(وكالات)