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عشرات الإصابات إثر انفجار كبير بميناء في بندر عباس بإيران- (صور وفيديوهات)

منذ 57 دقيقة

دخان يتصاعد إثر انفجار في ميناء بندر عباس

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طهران: أسفر انفجار قوي وقع السبت في مرفأ رئيسي قريب من مدينة بندر عباس في جنوب إيران عن سقوط عشرات الجرحى، على ما أفاد الإعلام الرسمي الذي لم يعط على الفور أي توضيح حول سبب الانفجار.

ونقل التلفزيون الرسمي عن خدمات الطوارئ أن “281 شخصا جرحوا، وتمّ نقل العشرات منهم إلى المراكز الطبية القريبة” في محافظة هرمزكان حيث يقع ميناء الشهيد رجائي.

ووقع الانفجار بالتزامن مع انطلاق جولة ثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

وقال مسؤول محلي معني بإدارة الأزمات للتلفزيون الرسمي “سبب الواقعة هو انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف ميناء الشهيد رجائي. نجلي حاليا المصابين وننقلهم إلى المراكز الطبية”.

وأوضحت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أنه جرى تعليق أنشطة الميناء من أجل إخماد الحريق و”يُحتمل أن يكون العديد من الأشخاص أصيبوا أو حتى لقوا حتفهم” وذلك بالنظر إلى أن عدد موظفي الميناء كبير.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الانفجار تسبب في تحطيم نوافذ على بعد عدة كيلومترات، وجرى تداول لقطات على الإنترنت تظهر سحابة دخان ترتفع عقب الانفجار.

وتعرضت أجهزة الكمبيوتر في الميناء نفسه لهجوم إلكتروني عام 2020 تسبب في اضطرابات كبيرة في المسارات المائية والطرق المؤدية إلى المنشأة. وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد ذكرت أن إسرائيل، العدو الإقليمي للجمهورية الإسلامية، تقف على ما يبدو وراء ذلك ردا على هجوم إلكتروني إيراني سابق.

(وكالات)

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