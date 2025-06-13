التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل قائد الحرس الثوري حسين سلامي في الهجوم الإسرائيلي

طهران: أكد التلفزيون الإيراني مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي في الهجوم الإسرائيلي على طهران في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

كما قتل القيادي البارز في الحرس الثوري غلام علي رشيد وعالمان نوويان كبيران في الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل فجر الجمعة على الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أفاد الإعلام الإيراني.

وقال التلفزيون “تأكّد استشهاد اللواء غلام علي رشيد” فيما أشارت وكالة تسنيم للأنباء إلى “استهداف واستشهاد” العالمين النوويين محمد مهدي طهرانجي وفريدون عباسي.

وشنّت إسرائيل فجر الجمعة غارات جوية واسعة النطاق استهدفت منشآت عسكرية ونووية حساسة في إيران، ما أسفر عن سلسلة انفجارات هزّت العاصمة طهران، وخلّف ضحايا بين المدنيين، بينهم أطفال ونساء، في سابقة تعكس مدى اتساع العملية الإسرائيلية.

(وكالات)