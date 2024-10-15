سياسة | دولي | إيران

أول ظهور علني لقائد “فيلق القدس” إسماعيل قاآني بعد أسابيع من التكهنات حول مصيره واختفائه عن الأنظار- (فيديو)

15 - أكتوبر - 2024

قاآني خلال جنازة عباس نيلفوروشان في طهران في 15 أكتوبر 2024- ا ف ب

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طهران: شارك قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الإيراني إسماعيل قاآني، الثلاثاء، في مراسم تشييع الجنرال في “الحرس الثوري” عباس نيلفوروشان، الذي قُتل الشهر الماضي مع الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق مشاهد نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني في بث مباشر.

وهذا أول ظهور علني لقاآني منذ أن اختفى عن الأنظار، قبل أسابيع، ما أثار تكهّنات بشأن مقتله في غارة إسرائيلية على لبنان.

(أ ف ب)

 

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  1. يقول بشير:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 8:15 ص

    المأساة المعتادة، شائعات عن الاختفاء، فجأة يظهر مرة أخرى، يتبعها نوبة قلبية واختفاء إلى الأبد

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  2. يقول مراقب عربي:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 9:46 ص

    الأساليب المعتاده للذباب الصهيوني ، أكاذيب تتبعها أكاذيب و التشكيك بهدف زعزعة الثقة بأعداء اسرائيل

    رد

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