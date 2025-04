طهران: شارك قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الإيراني إسماعيل قاآني، الثلاثاء، في مراسم تشييع الجنرال في “الحرس الثوري” عباس نيلفوروشان، الذي قُتل الشهر الماضي مع الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق مشاهد نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني في بث مباشر.

وهذا أول ظهور علني لقاآني منذ أن اختفى عن الأنظار، قبل أسابيع، ما أثار تكهّنات بشأن مقتله في غارة إسرائيلية على لبنان.

Iran’s state television aired on Tuesday morning footage showing Esmail Qaani, the commander of the Quds Force of the Revolutionary Guards during a ceremony that was held for the arrival of the body of Abbas Nilforoushan, the IRGC’s regional commander who was killed in Lebanon.… pic.twitter.com/qOtMbP0ssX

