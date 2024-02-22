التمر بديلاً عن الحليب لأطفال غزة

لم نشهد فصلاً من تراجع حقوق الأطفال عالمياً كما نشهده في غزة.. أي قسوة يمتلكها قادة العالم الصامت؟ وأي عنصرية وعقاب جماعي ترتكبها إسرائيل؟

فقدت النوم لعدة أيام، وانتابني شعور حقيقي بالامتلاء المعدي المصحوب بفقدان الشهية طيلة أيام، وأنا أكرر مشهد خبر نشر على “القدس العربي” في العاشر من هذا الشهر، مرفقا بفيديو لسيدة فلسطينية تسكت جوع طفلها بحبة تمر، هي من ساعدتها ظروف قطاع غزة المحاصر بالصمت العالمي والعربي الإسرائيلي، لسد جوع طفلها الرضيع، بعدما عجزت عن توفير الحليب الصناعي لطفلها، بسبب نقص الغذاء وكذلك انعدام المال بحوزتها.. كما امتلأت عيني بالدموع، للمشهد ذاته، وشعرت بعجز كبير وقلة حيلة، وتمنيت لو أن الله أخذ روحي قبل رؤيتي لهكذا مشهد لاإنساني أقل ما يمكن وصفه أنه محزن ومرعب.. وخاصة أن تكرار مثيلاته بات طبيعياً مع هذا الصمت العالمي الأوروبي المريب والمنافق، نقصد هنا بالصمت الرسمي وليس شعوب دول العالم المناصر لفلسطين.

حاولت إيجاد المبرر تلو الآخر للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، تجاه هذا العقاب الجماعي للفلسطينيين الذي لم يسلم منه حتى الأطفال، وربطه بحربها على حماس، وتعليقها كل جرائمها اللاإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، على شماعة حماس وإنها لا تحارب الشعب الفلسطيني وإنما حماس، فلم أجد أي سبب مقنع ويوقف حدة مشهد السيدة الفلسطينية وطفلها الذي يصرخ من الجوع وتحاول سده بالتمرة القاسية على فم طفل رضيع ما بالكم جوفه ومعدته.. سوى تنامي منسوب العنصرية والكراهية ضد العرب والفلسطينيين وأطفالهم، من قبل حكومة بنيامين نتنياهو وفريقه الحكومي ووزراء حكومته، وكذلك الجنرالات الآخرين من قوات الاحتياط المتقاعدين الذين تم استدعاؤهم، بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

البشاعة المفرطة في التحريض على قتل أطفال الفلسطينيين وحرق مزارعهم وطرد الموظفين الفلسطينيين من تل أبيب ومناطق متعددة، أو مواطني 48 المحتلة، واستبدالهم بعمالة هندية، ووقف دفع عائدات الضرائب لموظفي السلطة الفلسطينية، وأصناف العقاب الجماعي من قبل الجانب الإسرائيلي المحتل ضد الفلسطينيين في غزة وكافة مدن فلسطين المحتلة تتعدد ولا تكاد تحصى هنا في هذه العجالة أو هذا المقال التحليلي المقتضب.

نشرح أكثر ونقول إننا كعرب لسنا عنصريين ولسنا ولم نكن في حالة عداء وكراهية ضد اليهود حول العالم، وقد نتهم ونواجه بتهم مزدوجة بمعاداة السامية والوجود اليهودي في فلسطين وحول العالم، ونحن الذين نعيش في عالم متحضر وبلد مثل أمريكا يصف نفسه أنه يقدس القيم الإنسانية، بينما يدير ظهره للجرائم الإسرائيلية اللاإنسانية المرتكبة في قطاع غزة..

وبسبب قولنا الحقيقة بحق شرعية الفلسطينيين على أرضهم وجرائم الأبارتهايد التي يتعرضون لها منذ ما يزيد عن 60 عاماً من قبل إسرائيل نتعرض لمضايقات.. ولكننا لا نهتم لأننا نخاف الله الذي سوف يسألنا عن صمتنا يوم القيامة تجاه إبادة إخوتنا الفلسطينيين من نساء وشيوخ وأطفال وشباب الذين قتلوا دون ذنب يذكر.. وخاصة بعد تجاوز القصف حتى الآن أكثر من أربعة أشهر ، وراح ضحيته حسب وزارة الصحة الفلسطينية حتى يوم الأربعاء في غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي 28576 شهيدا، و68291 إصابة منذ السابع من أكتوبر /تشرين الأول الماضي.

المساعدات الإنسانية

إلى ذلك، يواصل المستوطنون الإسرائيليون عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بالتظاهر أمام معبر “نيتسانا” لمنع دخول أى مساعدات طبية أو غذائية للمدنيين في جنوبي غزة.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، يوم الأربعاء، أن عددا من المستوطنين الإسرائيليين أغلقوا معبر “نيتسانا” أمام حركة الشاحنات والمساعدات إلى غزة، في نهج واضح لاستمرار تجويع الفلسطينيين وموتهم جوعاً أو إجبارهم على الهجرة الجماعية نحو جنوب رفح وباتجاه سيناء المصرية.. وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني ولا يحظى بإجماع دولي كذلك، ونأمل أن يواجه بموقف مصري حازم لا يسمح بحدوث ذلك.

ندعو ونصلي نصرة لشعبنا الفلسطيني، ووقف هذه الحرب حرب الإبادة الجماعية الدامية ضده، وإن أي تهجير للفلسطينيين إذا تم لا قدر الله، سوف يعود بالوبال عربيا وإسرائيلياً، وسوف يستمرار القتال والصراع العربي الفلسطيني هناك..

الشعب الفلسطيني

ما نعرفه عن الشعب الفلسطيني أنه مقاوم صلب، ولا يقبل بأنصاف الحلول، أو أن يكون مهاجراً ذليلا يتجرع الذل والمهانة وأصناف العذاب من أشقائه العرب سواء معنوياً ونفسياً، أو عبر التصنيف الرسمي الأممي كلاجئين لدى الدول العربية، التي تتفرج وعجزت عن إدخال الغذاء والدواء.. ناهيك عن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وكانت قد حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مراراً من أن حياة مئات الآلاف من الأشخاص عرضة للخطر في شمال قطاع غزة ووسطه بسبب نقص الغذاء.

وقد جرب الشعب الفلسطيني ذلك في السابق ولكنه تعلم من الدروس السابقة، وفضل الموت على تراب وطنه، على حياة بائسة في الدول العربية، التي صمتت عن حقوقه المشروعة عبر القانون الدولي.

صحافي من اليمن يقيم في نيويورك