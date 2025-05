التهجير مجددا.. ترامب: على مصر والأردن قبول فلسطينيي غزة

واشنطن: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، تصريحاته الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وقال إن “على مصر والأردن قبولهم”.

جاء ذلك خلال ردّ ترامب على أسئلة لصحافيين في البيت الأبيض بشأن القضايا الراهنة.

وردا على سؤال بشأن إمكانية قبول مصر والأردن للفلسطينيين من غزة، قال ترامب: “ستفعلان ذلك”، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “لقد قدمنا لهما (مصر والأردن) الكثير، وسوف يقومان بذلك”.

Trump 🇺🇸 casually doubles down on his demand for Jordan🇯🇴& Egypt🇪🇬 to take Palestinians from Gaza 🇵🇸:

•Under Biden the US 🇺🇸 gave Israel 🇮🇱 the bombs for genocide

•Under Trump the US 🇺🇸 intend to deliver on ethnic cleansing

