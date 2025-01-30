سياسة | دولي

التهجير مجددا.. ترامب: على مصر والأردن قبول فلسطينيي غزة

30 - يناير - 2025

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واشنطن: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، تصريحاته الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وقال إن “على مصر والأردن قبولهم”.

جاء ذلك خلال ردّ ترامب على أسئلة لصحافيين في البيت الأبيض بشأن القضايا الراهنة.

وردا على سؤال بشأن إمكانية قبول مصر والأردن للفلسطينيين من غزة، قال ترامب: “ستفعلان ذلك”، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “لقد قدمنا لهما (مصر والأردن) الكثير، وسوف يقومان بذلك”.

وتوالت ردود فعل مصرية رافضة للتهجير منذ اقتراح ترامب، السبت، نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ”عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة”، الذي أبادته إسرائيل طوال أكثر من 15 شهرا.

وتجنبت الردود الإشارة لمقترح ترامب مباشرة، وأكدت بشكل عام الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين لبلادهم، وذلك بحسب بيان للخارجية المصرية الأحد، وكلمة لرئيس البرلمان حنفي جبالي الإثنين، وكلمة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف الثلاثاء.

وأضيفت إلى ذلك، مواقف رافضة لمقترح ترامب من جهات عدة، بينها الأردن والعراق وفرنسا وألمانيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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  1. يقول qoraish:
    يناير 31, 2025 الساعة 10:24 ص

    إنهم لا يتوقفون ولن يستسلموا. لديهم خطة وهم يبذلون قصارى جهدهم لتنفيذها. يجب على الدول العربية الاستعداد
    قادة العرب يحبون تصديق الأكاذيب والوعود الكاذبة الأمريكية والصهيونية والآن يواجهون الحقيقة !
    التطبيع مع المجرمين الصهاينة…حصان طروادة 😉

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  2. يقول يوسف:
    يناير 31, 2025 الساعة 10:27 ص

    ولماذا لا ترحل كل اليهود الغير شرعيين من فلسطين إلى أمريكا وأوروبا فأنتم تحبوهم كتيرا وتخافون على حياتهم وتتركون أهل فلسطين في سلام.

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  3. يقول يوسف:
    يناير 31, 2025 الساعة 10:29 ص

    على كل حال أنا لا اثق في حكومة مصر

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  4. يقول مغربي:
    يناير 31, 2025 الساعة 12:23 م

    وقف حرب غزة له اهداف بين أمريكا و اسراءيل و الايام بيننا .هم لم يوقفوا الحرب خوفا و لكن بعد مجئ ترامب الى السلطة ربما اعطاهم خطة و من بين هده الخطة هيا وقف الحرب و وراءها خطط و سوف نراها من بعد

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  5. يقول ابو عمر:
    يناير 31, 2025 الساعة 1:57 م

    رجل قبيح غير مسؤل عن ما يقول، تهجير الناس من أمريكا ترحيل أهلنا في غزة لا سمح الله بهذ، يرد الممر الماء من بانما، يريد Greeland من الدنمارك ، يريد 600 مليارد من السعودية، ويرد وووووو ،الحقيقة هذا الأحمر خطر على البشرية جمعاء.

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  6. يقول على:
    يناير 31, 2025 الساعة 2:01 م

    الحمدلله على نعمة المقاومة الإسلامية الفلسطينية وقيادة المقاومة ورجال المقاومة..

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  7. يقول أكاديمي أردني:
    يناير 31, 2025 الساعة 3:01 م

    مثل الطفل يطلب علبة حلوى وأخيرا يأخذ حبة ملبس، مثله مثل غيره، العالم تغير، وهو لا يعلم، حبذا لو يخبروه بالحقيقة.

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  8. يقول Redouane:
    يناير 31, 2025 الساعة 7:04 م

    الله اكبر .

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  9. يقول ahmad:
    يناير 31, 2025 الساعة 10:06 م

    هذا التصريح هو استحقاق لتفاهمات ترامب مع مريام أدلسون مقابل الاموال التي دفعتها لحملته الانتخابيه ،،،، وترامب يهمه رضاها لسبب آخر وهو انها تسيطر على الكونغرس من خلال سيطرتها وتمويلها لمنظمة إيباك.

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