التهكم سلاح “النهضة” للرد على اتهامها بتشكيل تنظيم سري!

تونس – “القدس العربي”:

لم تجد حركة النهضة التونسية أفضل من “التهكم” كسلاح للرد على الاتهامات المتعلقة بتشكيلها لـ”تنظيم سري” متورط في الاغتيالات، والتي تقودها أطراف سياسية عدة كالجبهة الشعبية ونداء تونس، لم تتمكن من إثبات صحتها حتى الآن.

وخلال رده على هذه الاتهامات، قال النائب عن الحركة، عبد اللطيف المكي (ساخرا) إنه ينبغي التحقيق مع الفنانة التونسية أمينة فاخت باعتبارها “عضو” في التنظيم السري لحركة النهضة “لأنّها تغنّي: نكتب على الجدران كل البشر إخوان. فبما أنها إخوان، إذن هي من حركة النهضة. وبما أنها من النهضة فهي إذن تنتمي للتنظيم السريّ!”.

القيادي عبد الحميد الجلاصي اعتبر، بدوره، أن “جماعة الجبهة الشعبية فاضيين شُغل وكل مرة يحضّرون لنا شيئا جديدا”، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي “تتقمص شخصية المفتش كونان (برنامج كرتوني) وتخرج كل مرة حلقة جديدة من هذه السلسلة، أخشى أن يخرج الشهيدين بلعيد والبراهمي من قبريهما ويقولان للجبهة الشعبية: كفاهم ابتزازا واستثمارا في دمنا”.

ما دواء الفم الأبخر كان السواك الحار رد ناري من عبد الحميد الجلاصي على خزعبلات الجبهة الشعبية Posted by ‎حركة النهضة قليبية‎ on Tuesday, December 4, 2018

وكان محمد بن سالم، النائب عن الحركة، سخر في شهر أكتوبر الماضية من الاتهامات المتعلقة بتشكيل “تنظيم سري” مزعوم، مستغربا عدم اتهامها “النهضة” بالتسبب في الفيضانات التي اجتاحت البلاد!

مات الموجة ضدها، حيث نشرت في وقت سابق فيديو يتضمن أخبارا مفبركة حاول خصومها السياسيين التسويق لها للتأثير على نتائجها في الانتخابات البلدية، وتتحدث عن امتلاك قيادات في “النهضة” لشركات وفنادق ضخمة، إلا أن الحركة استخدمت هذه الأخبار المفبركة لصالحها، حيث تم إدراجها كوسيلة طريفة للترويج لها في الانتخابات التي نالت فيها المركز الأول على مستوى الأحزاب السياسية.