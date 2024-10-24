التوتر الجيوسياسي يدفع معظم أسواق الخليج للتراجع

دبي – رويترز: انخفضت معظم أسواق الأسهم في الخليج أمس الخميس في ظل استمرار التوتر الجيوسياسي بالشرق الأوسط في التأثير على شهية المتعاملين.

وانخفض المؤشر السعودي القياسي 0.1 في المئة، بعد أن تراجع سهم «البنك الأهلي السعودي»، أكبر بنوك المملكة، 0.6 في المئة وهبط سهم «مصرف الإنماء» 1.2 في المئة.

وسجل المؤشر السعودي خسارة أسبوعية بلغت 0.2 في المئة.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر على انخفاض 0.1 في المئة، متأثراً بهبوط 0.5 في المئة في أسهم «شركة العالمية القابضة».

وكانت «العالمية القابضة» قد أفادت في وقت سابق أن شركة «إنترناشيونال تيك غروب» التابعة لها أكملت بنجاح عملية الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 46 في المئة في شركة «أمريكوم»، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 292 مليون درهم (78.51 مليون دولار).

ومع ذلك، ارتفع سهم «بنك أبوظبي التجاري» 2.5 في المئة، بعد أن تفوقت أرباحه على التوقعات بالارتفاع 23 في المئة في الربع الثالث.

واختتم مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي التعاملات مستقراً. وتراجع المؤشر القطري 0.1 في المئة، مع تراجع سهم شركة «صناعات قطر» للبتروكيماويات واحداً في المئة.

وتراجع المؤشر القطري 3.1 في المئة، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية له في عام.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري 0.5 في المئة، مع ارتفاع سهم «مجموعة طلعت مصطفى القابضة «1.7 في المئة.

وسجل المؤشر الرئيسي أول مكاسب أسبوعية له في ثلاثة أسابيع.